Marseille

FOOTBALL «20 Minutes» a fait quelques recherches pour en savoir plus sur leur passion pour l’OM…

Pour l'instant, dans les sondages, c'est plutôt l'inverse... - B. Horvat et B. Langlois / AFP (Montage : 20 Minutes)

Jean Saint-Marc

Si Emmanuel Macron crie aussi fort dans un stade que lors d’un meeting, les loges du Vélodrome vont trembler samedi prochain. Hé oui, selon une indiscrétion (pas très discrète), le candidat d’En Marche devrait s’arrêter 90 minutes au Vélodrome pour savourer un prometteur Olympique de Marseille – Dijon. L’occasion, sans aucun doute, de proclamer de nouveau son amour pour l’OM.

Avec Benoît Hamon, ils sont au moins deux candidats à s’assumer fan de l’OM (au moins, parce qu’on n’a pas vérifié pour Jacques Cheminade ou François Asselineau) Le tout dans un paysage politique qui vote plutôt pour les Verts, ceux de Saint-Etienne, évidemment.

>> A lire aussi : Pourquoi les hommes politiques apprécient-ils tant les Verts?

Emmanuel Macron, « droit au but » depuis l’adolescence

Interviewé sur le sujet par Jacques Vendroux sur France Bleu, Macron a déclaré « avoir toujours assumé, toujours revendiqué » sa passion pour l’OM… Martelant plusieurs fois la devise, « droit au but » (on sent que ça lui plaît). Il avait 15 ans quand les Marseillais ont gagné la Ligue des champions… « Et se souviendra toujours du visage de Basile Boli ! »

« Ça fait un bout de temps qu’il me casse les pieds avec l’OM ! Mais quand il était secrétaire général adjoint de l’Elysée, les médias s’en tapaient ! »

Le local de son équipe, Christophe Castaner, député des Alpes-de-Haute-Provence et natif du Var, confirme à 20 Minutes : « C’est un grand fan ! Ça fait un bout de temps qu’il me casse les pieds avec l’OM ! » Un fan de toujours… Ou un fan opportuniste, en période électorale ? Ben oui, l’OM est dans la plupart des sondages le club français le plus populaire…

Macron il supporte l'OM c'est bn pas besoin de programme frangin ta mon vote — Toons (@TouneNicolas) March 13, 2017

On demande donc à Christophe Castaner pourquoi le sujet apparaît seulement maintenant dans les médias : « Parce que quand il était secrétaire général adjoint de l’Elysée, on s’en tapait un peu ! Il est juste devenu le futur président de la République. » Le pronostic n’engage que Christophe Castaner… Pour rappel, Macron avait annoncé un 2-1 pour l’OM dans le Classico.

En tout cas, l’ex-ministre de l’Economie promet de ne pas retourner son maillot à la première défaite. « C’est quelqu’un de très fidèle, il sera fidèle jusqu’au bout », nous assure… Brigitte Macron (par l’intermédiaire de Christophe Castaner). Sa fidèle épouse qui jure aussi qu’ils possèdent, dans leur maison amiénoise, une collection de maillots marseillais !

Que des numéros dix dans sa team. - B. Horvat / AFP

L’OM, le « deuxième club de cœur » de Benoît Hamon

Sur l’aile gauche de cette présidentielle, un autre supporter de l’OM : Benoît Hamon.. Lui aussi a eu droit à son petit maillot floqué, lors d’une visite à Marseille. Et il a affiché aussi son affection pour l’OM… Avec cette précision : c’est son « deuxième club de cœur », après le Stade Brestois (aïe, les supporters de l’OM préfèrent être - à jamais - les premiers). C’est ce qu’il expliquait à So Foot en début d’année.

« La seule chose dont je me souvienne, c’est qu’il était fan de Jean-Pierre Papin ! »

Dans une autre interview, le socialiste racontait son passage à l’ASPTT Brest, où il jouait ailier (et de son propre aveu, ce n’était pas terrible). Un espoir : l’entraîneur de l’époque se souvient-il d’un gamin qui portait le maillot brestois sous un survêt' marseillais ? La question fait marrer Claude Fisset, 79 ans, voix (un peu) chevrotante au téléphone : « Ça remonte à de sacrées années ! J’étais éducateur, j’en avais vingt par an, des mômes ! Je ne me souviens pas du tout de lui. »

En mai, soyons des milliers qui vont convaincre des millions pour aller droit au but comme l'@OM_Officiel #Marseille pic.twitter.com/mOidzcjwcc — Benoît Hamon (@benoithamon) March 7, 2017

C’est finalement Xavier Hamon, frère de, qui va nous éclairer. « C’est sûr qu’on est Brestois ! Evidemment fans du Stade Brestois ! Après, Benoît, effectivement, dans le duel PSG/OM, il a toujours pris parti pour l’OM. » Pourquoi donc ? « Pfff, c’est compliqué, je n’étais pas à la maison quand il était ado, souffle le frangin. La seule chose dont je me souvienne, c’est qu’il était fan de Jean-Pierre Papin ! Ça vient peut-être de là ! »

>> A lire aussi : À chaque candidat sa petite (ou grosse) approximation au débat

Le mystère est (en partie) résolu. Pas sûr que ça suffise pour que les fans de foot se passionnent pour la présidentielle… N’est-ce pas Monsieur Griezmann ?

Mots-clés :