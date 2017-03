Marseille

POLEMIQUE Dans ce questionnaire distribué dans les écoles, cette question : «Est-ce que tu crois en Allah/Dieu/Yahvé ?»

Pour lui, ce questionnaire sur la diversité en milieu scolaire n'a rien de choquant. Il était même « nécessaire ». Jean-Guy Talamoni, le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, affirme ce mardi dans un communiqué que « le devoir des responsables politiques est d'affronter les problèmes difficiles, plutôt que de les nier. »

C'est lui qui a commandité cette étude, mise au point par l'ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation, ex IUFM), qui prévoyait de poser 70 questions aux élèves, de 8 à 18 ans, notamment sur leurs origines et leur pratique religieuse.« Est-ce que tu crois en Allah/Dieu/Yahvé ? », « Est-ce que ton père croit en Allah/Dieu/Yahvé ? », « Est-ce que ta mère croit en Allah/Dieu/Yahvé ? », pouvait-on lire dans le questionnaire destinée aux élèves du primaire.

Face à la polémique, l'étude suspendue

L'objectif était, selon Jean-Guy Talamoni, de dresser un état des lieux de la diversité en Corse, notamment pour lutter contre le communautarisme. Face à la polémique, le recteur d'académie, le président de l'université et la directrice de l'ESPE ont convenu de suspendre la mise en oeuvre de l'étude.

« Un comité scientifique composé d'experts indépendants et garants de la conformité scientifique, déontologique et juridique ainsi qu'un comité de pilotage ouvert aux différentes institutions concernées pourront être ultérieurement constitués », est-il précisé dans un communiqué des trois dirigeants. L'université et l'ESPE souhaitent « qu'une réflexion objective et sereine sur la diversité culturelle puisse être menée ».

