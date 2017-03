Marseille

RUGBY Ça fait un petit moment que sa nomination était dans les tuyaux. Il sera associé à Fabrice Landreau...

Fabien Galthié, consultant de France Télévisions sur les matchs du XV de France. - Franck PENNANT / AFP

J.S.-M.

Le RC Toulon communique par étapes. Un premier mail à 15h15 pour annoncer (quelle surprise) que l’année optionnelle de Mike Ford ne sera pas levée et que le manager quittera le RCT cet été. Et un second, huit minutes plus tard (c’est précis) pour donner le nom de son successeur. Deuxième méga-surprise : c’est Fabien Galthié qui entraînera le RC Toulon la saison prochaine. Le directeur sportif sera assisté par Fabrice Landreau et Marc Dal Maso.

Mike Ford ne sera plus le manager du @RCTofficiel #RCT la saison prochaine : https://t.co/JWXX2pnfU9 pic.twitter.com/2zfJbmh1t0 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) March 20, 2017

Landreau et Galthié ont signé un contrat de deux ans. Cela fait des semaines et des semaines que leur arrivée est annoncée sur la rade. Mike Ford n’a pas convaincu Mourad Boudjellal. Et ce n’est pas le match nul, ce week-end à Grenoble (23-23, alors que le RCT a mené tout le match) qui allait le faire changer d’avis…

