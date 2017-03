Marseille

FOOTBALL Le joueur marseillais a raconté comment il avait vécu l'annonce de sa première convocation chez les Bleus...

Florian Thauvin à Marseille le 4 décembre 2016 - B.Horvat

Francois Launay

La semaine qui vient de s’écouler restera marquée à vie pour Florian Thauvin. On vous rassure tout de suite, cela n’a rien à voir avec le moche Lille-Marseille de vendredi (0-0) à ranger aux oubliettes. Cela n’a pas de rapport non plus avec les insultes que l’attaquant marseillais a reçu du public lillois durant tout le match, la faute à sa célèbre volte-face de l’été 2013 que ne pardonneront sans doute jamais les fans du Losc.

« Un immense plaisir »

Non, ce qui restera gravé chez le joueur de 24 ans, c’est sa première sélection en équipe de France. Appelé jeudi après-midi par Didier Deschamps, le Marseillais a appris la nouvelle depuis le centre d’entraînement de la Commanderie. « C'est une sensation forte. J’étais très ému. Et je suis très heureux. C’est un immense bonheur. Je sais que ce n’est que le début, qu’il faut garder les pieds sur terres. Mais c’est une belle étape. Ça n’a pas toujours été facile pour moi. Mais ça prouve que le travail paie », s’est réjoui le Marseillais à l’issue du match nul de son équipe à Lille.

Très heureux et très fier d'être convoqué en @equipedefrance pour la 1ère fois ☺🔥 ! Merci à tous pour vos messages ! Ça me touche. 🇫🇷🇫🇷❤❤💪🏼 — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 16, 2017

Mandanda lui a donné des conseils

Thauvin a aussi raconté qu’il avait partagé son bonheur au téléphone avec Steve Mandanda. L’ex-gardien de l’OM, parti l’été dernier à Crystal Palace, est resté très proche du jeune Marseillais. « J’ai eu Steve au téléphone jeudi et vendredi. Il m’a félicité et était très content pour moi. Il m’a aussi parlé et donné quelques conseils que je ne peux pas dévoiler ».

Histoire de se faire vite adopter pour son premier rassemblement en bleu, l’attaquant est allé à la pêche aux infos auprès de Patrice Evra et Dimitri Payet. « C’est nouveau pour moi. J’ai beaucoup à apprendre. Je vais voir de grands joueurs en sélection et je vais apprendre beaucoup auprès d’eux ». S'il garde la même brosse à reluire, Thauvin devrait vite se faire adopter pour sa première semaine chez les Bleus.

