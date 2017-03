Marseille

INSTANT CÂLINS Cet ourson a été conçu pour accompagner les pompiers lors d’opérations avec les enfants…

Pompy avec François Hollande - Stéphane Mahé / AFP

Mathilde Ceilles

Depuis une semaine, les sapeurs-pompiers du Var ont accueilli un soldat du feu un peu spécial dans leurs camions. A chaque intervention auprès d’enfants, ces derniers embarquent en effet… une peluche. Plus qu’un simple doudou, focus sur ce nounours de l’extrême.

Pompy en pleine intervention avec les pompiers du Var - Pompiers du Var

Qui est Pompy ?

Lancée sur le plan national en mai 2016, la peluche Pompy, qui officie déjà dans une quarantaine de départements, a débarqué pour la première fois il y a quelques jours dans les casernes du Var. Fabriquée à la demande de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France (FNSPF), cette peluche est conçue par une entreprise française, Les petites maries. « Elle a été pensée avec des spécialistes du monde de la petite enfance et des psychologues pour adapter sa forme, sa dimension et sa douceur, afin que l’enfant ait tout de suite envie de prendre la peluche dans ses bras », explique Marie Spartley, responsable de l’opération au niveau national à la FNSPF. En tout, 160 peluches Pompy officient désormais aux côtés des pompiers varois.

A quoi sert-elle ?

« Tout professionnel du secours le sait bien : il est difficile de prendre en charge un enfant blessé, affirme Pierre-Elisé Bartoli, chargé de communication auprès del’union départementale des sapeurs-pompiers du Var. Pas sur le plan des gestes techniques, mais plutôt pour gérer un enfant qui a peur. C’est un outil de plus. » Ainsi, la peluche servira avant tout à apaiser l’enfant en situation de stress ou de peur. Mais l’ourson permet aussi de faciliter le dialogue entre les pompiers et les plus petits. « On demande à l’enfant : "Montre sur Pompy où tu as mal ?" Ou alors on lui explique sur la peluche ce que les pompiers vont lui faire ». Et d’ajouter « Ce n’est pas un doudou qu’on lui prête, mais une peluche qu’on lui laisse, pour qu’il puisse à nouveau l’utiliser s’il traverse d’autres épreuves. »

Je peux en avoir une ?

Ultra-connecté, Pompy a son propre compte Facebook, son Twitter et son Instagram. Mais si un contact virtuel vous semble insuffisant, il est possible de se procurer son propre ours en peluche auprès de l’union départementale pour 19 euros. A savoir : chaque Pompy acheté permet de financer l’acquisition d’une peluche supplémentaire pour les pompiers varois. « Nous cherchons actuellement à mettre en place des mécénats pour pérenniser le système », précise Marie Spartley.

