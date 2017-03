Marseille

FAITS DIVERS Les faits se seraient produits en début de semaine…

Illustration d'une cantine, ici dans une école de Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

M.C.

Lundi matin, quatre parents d’élèves de l’école Joliot-Curie à Piolenc (Vaucluse) ont déposé plainte à la gendarmerie d’Orange pour des faits de maltraitance sur leurs enfants, rapporte La Provence.

En début de semaine, le pet d'un élève aurait provoqué un chahut général, selon le quotidien régional, privant les élèves de récréation pendant plusieurs jours. Quelques jours plus tard, selon France Bleu Provence, des élèves de cette école du Vaucluse auraient été au coeur d'un nouvel incident. En guise de punition, les quatre enfants ont dû répondre à des questions de culture générale les mains sur la tête et en équilibre sur un pied. Un collectif de parents d’élèves a adressé une lettre au maire de la commune vauclusienne, ainsi qu’au préfet et à l’inspecteur d’académie.

