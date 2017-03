Marseille

JUSTICE «Toute peine inférieure serait une indulgence concédée à ce tandem de voyous», a déclaré l'avocat général...

La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans, a été requise mercredi à l’encontre de Jean Bengler et Jean-Baptiste Dominici, jugés avec trois autres hommes depuis le 2 mars devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre d’un policier en 2011 à Vitrolles.

« Toute peine inférieure serait une indulgence et une faiblesse concédée à ce tandem de voyous. Pas d’indulgence ni de faiblesse », a déclaré l’avocat général Olivier Couvignou au terme d’un réquisitoire de plusieurs heures, affirmant que le box était « cimenté dans le mensonge ».

« La perpétuité réelle sera uniquement pour le père et la mère privés de leur fils… Et pour les deux filles du policier tué. »

Dans le box, les accusés sont restés impassibles, tandis que dans la salle, dans laquelle se trouvaient notamment de nombreux policiers en civil, un homme a éclaté en sanglots à l’annonce des réquisitions.

« La perpétuité réelle sera uniquement pour le père et la mère privés de leur fils. La perpétuité réelle sera pour les deux filles » du policier tué Eric Lalès, 37 ans, fauché par une rafale de kalachnikov lors d’une course-poursuite avec des cambrioleurs, a ajouté le représentant du ministère public.

Les accusés nient les faits

L’avocat général a également requis 20 ans de réclusion criminelle à l’encontre de Bruno Bonati (âgé de 42 ans), ainsi que 15 ans à l’encontre d’Auguste Debard (34 ans), et trois ans à l’encontre de Lionel Le Gratiet.

Les principaux suspects, Jean Bengler, 27 ans, qui comparaît pour meurtre, et Jean-Baptiste Dominici, 40 ans, accusé de complicité de meurtre et complicité de tentatives de meurtres, nient avoir été présents ce soir-là dans la voiture. Seul Auguste Debard a partiellement avoué les faits, reconnaissant avoir participé aux cambriolages.

Jean-Baptiste Dominici, recherché au moment des faits pour un braquage, est accusé par un témoignage anonyme d’avoir « donné l’ordre de tirer » à Jean Bengler pour ne pas être rattrapé par la police.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2011, cinq hommes à bord d’une Audi et d’une BMW volées cambriolent coup sur coup trois magasins à Saint-Martin-de-Crau, Aubagne et Venelles, embarquant une grande quantité d’alcool et plusieurs milliers d’euros de produits surgelés pour « préparer les fêtes », selon l’enquête.

Une course-poursuite à plus de 200 km/h

Une course-poursuite s’engage à plus de 200 km/h avec la Brigade anti-criminalité d’Aix-en-Provence, qui va essuyer des rafales de kalachnikov tirées de l’Audi. Dans le véhicule de la Bac, sur le siège passager, le policier Eric Lalès, père de famille, est touché à la tête et à l’épaule et décèdera des suites de ses blessures le 8 décembre. Le corps encagoulé d’un passager de l’Audi, Patrick Lombard, sera également retrouvé sans vie à côté du véhicule.

Le verdict est attendu vendredi.

