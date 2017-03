Marseille

La gardienne de l'OM Pauline Peyraud-Magnin risque d'être très sollicitée contre le PSG... - J. Saint-Marc / 20 Minutes

N’allez pas leur parler de Classico ! « Il n’y a pas de rancœur, pas d’animosité comme chez les garçons », raconte Caroline Pizzala, milieu de l’OM… après sept saisons au PSG. « Chez les femmes, ça n’a pas lieu d’être, poursuit la gardienne Pauline Peyraud-Magnin. On est plus… Je ne dirais pas civilisées, mais on se connaît toutes, c’est plus cool ! » Les supporters (et les journalistes !) sont donc prévenus : les féminines de l’OM, qui reçoivent le PSG ce samedi (14h30 au stade Lebert) n’ont aucunement l’intention de « venger » les garçons, punis par les Parisiens au Vélodrome (1-5). Rien d’un « Classico », donc, mais tout d’un match à enjeux !

Parce qu’il faut encore grappiller des points. OK, les filles de l’OM, tout juste promues, sont quatrièmes du classement et ont 13 points d’avance sur Bordeaux, premier relégable. Pas mal. « Mais notre objectif reste d’assurer notre maintien, rappelle le coach Christophe Parra. C’est vrai, pour descendre, il faudrait perdre tous nos matchs et que nos rivaux gagnent tout… Mais on a vu la remontada de Barcelone, tout est possible ! » Et hop, une petite pique ? « Pas du tout, je dis ça sans arrière-pensée ! »

« Moi, perso, j’ai pas envie de quitter cette quatrième place, lance la gardienne Pauline Peyraud-Magnin. J’suis une compétitrice ! » Pour l’avoir vu se fâcher tout rouge à l’entraînement après deux-trois arrêts loupés, on confirme.

Parce qu’il faut s’étalonner face à un top club (et montrer les progrès). On le sait, les Parisiennes, dauphines des intouchables Lyonnaises, alignent une équipe de stars. Raison de plus pour briller. Surtout que les filles de l’OM marchent bien en ce moment : elles viennent d’enchaîner huit victoires en championnat.

Rien à voir donc avec l’équipe en difficulté qui s’était déplacé au Camp des Loges cet automne (pour s’incliner 1-0) : « On avait fait un match intéressant, sur le plan mental, notamment, se souvient Christophe Parra. Mais on avait moins de qualité, moins de coordination pour nous créer des occasions. Aujourd’hui nos circuits sont mieux huilés. Et on va essayer aussi d’être plus performants défensivement, plus concentrés… A cette époque, on faisait trop de cadeaux ! »

Pour Pauline Peyraud-Magnin, le déclic s’est fait lors d’une défaite à Guingamp : « On en a pris quatre, ça nous a mis une gifle ! Depuis, on se serre les coudes, on a trouvé notre identité de jeu aussi… Y avait quand même onze nouvelles à l’intersaison ! »

Pour envoyer un message aux dirigeants de l’OM. La section féminine de l’OM vit sa première saison en D1, six ans seulement après sa création. « On était quatre pèlerins, et aujourd’hui, on joue au plus haut niveau national, on a une école de foot, une section sportive, etc. », retrace Christophe Parra. Avec 17 des 26 joueuses sous contrat, le club se professionnalise à vitesse grand V. Il y a encore quelques contretemps : ce mercredi, par exemple, c’est un contrôle antidopage qui a surpris le staff… Pas content de devoir se priver de plusieurs joueuses à quatre jours d’un match. « Ça fait partie de l’apprentissage », sourit l’entraîneur.

Caroline Pizzala à l'entrainement. - J. Saint-Marc / 20 Minutes

La grande question reste en suspens : le nouvel actionnaire de l’OM Frank McCourt compte-t-il investir massivement dans sa section féminine (comme l’ont fait les Qataris au PSG, soit dit en passant) ? Christophe Parra nous répond d’une jolie formule : « Je ne vois pas l’OM laisser un de ses enfants loin de son cœur ! »

« Les moyens, on les aura, reprend Caroline Pizzala. Bien sûr qu’on aimerait avoir plus, mais c’est déjà très bien pour une première saison. Paris ne s’est pas construit tout de suite… J’ai fait sept saisons là-bas, les cinq premières, j’étais amateur et je touchais moins que maintenant à l’OM ! Et quand j’ai débuté, le PSG ne nous fournissait même pas les équipements ! »

Mais la milieu de terrain est lucide : pas de bras, pas de chocolat. Ou plutôt, pas de victoires… pas de budget : « Quand il est venu nous voir, le président nous a dit qu’il comptait sur nous. Mais pour qu’ils investissent, il faut qu’on ait des résultats ! »

Accrocher le scalp du PSG devant au moins 500 supporters et une quinzaine de journalistes (un record pour la section féminine)… Ce serait pas mal, comme résultat !

