Il y a un peu plus d’une semaine, dimanche 5 mars, Geoffrey, jeune rugbyman de 19 ans, s’effondrait dans le club-house, quelques heures après un match. Hospitalisé en urgence, le jeune homme a été rapidement placé en coma artificiel. Son pronostic vital a longtemps été engagé. Après une semaine de soins, son état s’est stabilisé puis très légèrement amélioré, indiqué à 20 Minutes le président du Carf (Club athlétique raphaëlo-fréjusien).

« Il commence à serrer les mains »

« J’étais à l’instant avec quelqu’un qui vient de le voir et de voir le professeur, et on a de bonnes nouvelles. Il commence à réagir. Ce week-end, il a commencé à serrer les mains. Il n’est pas sorti d’affaire, mais c’est quand même une bonne nouvelle », insiste Christian Carrillo.

Le jeune Geoffrey est toujours hospitalisé à Nice. Son club et sa famille reçoivent des photos de soutien du monde entier : des messages Facebook arrivent d’Argentine, de Côte d’Ivoire… Plusieurs clubs du Top 14 ont également exprimé leur solidarité. Et de nombreuses personnes se mobilisent pour aider la mère de Geoffrey.

La Fédération française de rugby débloque des fonds pour aider sa maman

« Sa maman est de Fréjus, elle vit seule, elle travaille à mi-temps… Ils n’ont pas beaucoup de moyens, indique Christian Carillo. Tout le monde se mobilise, la fédération française de rugby débloque des fonds pour lui payer l’hôtel à Nice pour qu’elle puisse s’occuper de son gamin. »

Le président du Carf est très touché par cet élan de solidarité : « Quand on dit que le rugby est une famille… Malheureusement faut vivre un drame pareil pour le voir ! » Après une semaine de « pause », Christian Carillo a décidé de relancer les activités du club : les entraînements reprennent ce lundi soir, les matchs du week-end se dérouleront normalement. « On va organiser une belle journée pour Geoffrey dimanche ! »

