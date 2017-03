Marseille

Une voiture de police à Marseille (illustration). - Amandine Rancoule / 20 Minutes

G. N. avec AFP

Une policière marseillaise de la Brigade anti-criminalité (Bac) a été « sérieusement blessée » au visage samedi matin lors d’une interpellation, a-t-on appris auprès du ministère de l’Intérieur. L’équipage de police, qui intervenait dans le 8e arrondissement de Marseille, à la suite d’un refus d’obtempérer, tentait de contrôler trois individus en état d’ébriété lorsque l’agression a eu lieu, selon un communiqué du ministère.

« Ces derniers se rebellaient, deux d’entre eux agressant la policière en lui assénant de très violents coups de poings et de pieds à la tête. Le sang-froid de ses collègues et l’arrivée rapide de renforts, permettaient l’interpellation des trois hommes, immédiatement placés en garde à vue », poursuit le communiqué.

Quinze jours d’ITT

La policière a subi plusieurs fractures au visage et s’est vue prescrire quinze jours d’incapacité temporaire de travail.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, « condamne avec la plus grande fermeté cette agression particulièrement grave et souhaite un prompt et complet rétablissement à cette fonctionnaire de police » et rend « un hommage appuyé à ses collègues dont le professionnalisme a permis de mettre fin à un déchaînement de violence intolérable dont les auteurs auront à rendre compte devant la Justice », conclut le communiqué.

