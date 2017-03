Jean Saint-Marc

Dimitri Payet et Florian Thauvin de nouveau associés à l’OM ? Ça ne fonctionnera jamais, disaient les mauvaises langues, cet hiver. « Ils ne peuvent pas se saquer... » «Le retour de Payet va paralyser Thauvin, ça va affecter son moral ! » Résultat des courses : depuis l’arrivée du Réunionnais, FloTov a marqué quatre buts et donné trois passes décisives… Dont une à Payet, contre Monaco en Coupe de France ! Il lui a rendu la pareille ce vendredi face à Angers (victoire 3-0).

Et quelle passe : une jolie petite combinaison sur un coup franc que l’on pensait promis à l’artilleur marseillais… Qui a donc fait le choix très malin de décaler Thauvin. D’un coup du pied net et précis, il a envoyé une patate au ras du poteau de Mathieu Michel. « C’est une combinaison qu’on a travaillée, ça prouve que le travail paye », a d’abord commenté Thauvin.

On l’a relancé sur son entente avec Dimitri Payet : lors de la saison 2014-2015, c'était un peu tendu… Ils s’étaient notamment bien chauffés lors d’un match à Rennes. Mais ça remonte, tout ça ! Florian Thauvin, donc :

« C’était il y a quoi, deux ans, trois ans ? C’étaient des gamineries, des erreurs du passé. C’est aussi de ma faute, j’ai une responsabilité. On a été bêtes tous les deux de se comporter comme ça ! Mais on a compris [à son retour] que ce n’était pas en se faisant la guerre qu’on y arriverait. C’est quelqu’un que j’ai appris à connaître et à apprécier »

Une déclaration dans la lignée de celle de Dimitri Payet, ce vendredi matin dans L’Equipe. « On est peut-être un peu moins cons qu’avant », s’est marré Payet dans le quotidien sportif. Il a récidivé en zone mixte après la victoire contre Angers :

« Je l’ai dit ce matin, je pense qu’on a deux ans de plus chacun ! On a plus à gagner à jouer ensemble. Et je pense que ce but, c’est une belle image pour clore le débat ! »