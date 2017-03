Marseille

FOOTBALL Paris qui prend une rouste en Ligue des champions, sept buts de l'OM en deux matchs de L1 et deux victoires... C'est plutôt cool d'être supporter marseillais en ce moment...

Grâce à Thauvin et Cabella, la soirée a vite décollé (ouais désolé) ! - Claude Paris / AP / SIPA

Jean Saint-Marc

Ce n’est jamais parfait, un match de foot. « Le bémol, c’est qu’on a beaucoup laissé les Angevins frapper » (14 tirs, dont 7 cadrés), a lancé Rudi Garcia. « On a un peu trop géré en fin de première mi-temps, on a fait tourner pour faire tourner », a abondé Maxime Lopez. C’est vrai les gars mais allez, soyons positifs… Cette victoire contre Angers ( 3-0) c’est aussi - et surtout - une jolie série de bonnes nouvelles.

Florian Thauvin et Dimitri Payet brillent… ensemble !

Florian Thauvin est en pleine bourre en ce moment. Après son match énorme contre Lorient, il a récidivé : deux buts contre Angers et une prestation impeccable. Dimitri Payet a lui aussi régalé : deux passes décisives en 20 minutes en première mi-temps… Et son extérieur du pied pour Cabella à la 27e mériterait d’apparaître quelque part dans les stats, catégorie « délice qui n’a malheureusement donné lieu à aucun but et c’est bien triste pour le foot » (ouais OK, le nom n’est pas très catchy). Tant qu’on y est, on y ajoutera aussi cette petite roulette dans l’entre-jeu à la 32e.

Bafe Gomis balance en zone mixte dans un sourire "grosse pétition pour la liste ... pour Florian Thauvin" #OM #Bleus #equipedefrance — Tony Selliez (@TSelliez) March 10, 2017

Surtout, les deux garçons ont montré une jolie entente sur le terrain, matérialisée par leur combinaison sur coup franc. Et ils se sont envoyé des mamours en zone mixte. Tout va bien de côté là !

Rudi Garcia a pu préserver Bafé Gomis

C’était l’invité surprise du groupe marseillais : alors qu’on l’annonçait blessée jusqu’à la réception de Dijon, la Panthère a surgi de l’infirmerie beaucoup plus tôt que prévu. Le plan de Garcia était simple : faire rentrer Gomis uniquement en cas de souci. « On a laissé planer la menace sur l’adversaire. Bafé aurait pu faire 10-15 minutes à la fin, si on avait eu besoin de taille pour mettre l’impact sur l’adversaire ! »

En menant 2-0 dès la 19e, et 3-0 à la 79e, l’OM s’est évité ce genre de prise de risque. Bafé Gomis, lui, a confié à 20 Minutes qu’il se sentait prêt à jouer… Mais qu’il est OK pour patienter jusqu’au déplacement à Lille, vendredi prochain.

Bafé Gomis : "je me sens très bien ! J'aurais bien aimé rentrer mais c'était pas nécessaire de prendre le risque !" #OM #OMSCO pic.twitter.com/ekm0rI01j9 — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) March 10, 2017

N’empêche, en son absence (et sans aucun avant-centre de formation), l’OM a marqué dix buts en cinq matchs. « J’ai chambré Bafé, je lui ai dit de faire attention », a rigolé en zone mixte un Rémy Cabella très en forme et buteur clinique ce vendredi soir (19e).

Yohann Pelé tient la marée (encore une clean-sheet messieurs-dames)

Deux bourdes en deux matchs : le gardien marseillais a été (à raison) très critiqué dernièrement. Face à Angers, il a très bien tenu la barque, multipliant les arrêts décisifs ( sept, du coup, pour autant de frappes cadrées angevines).

On retiendra sa parade main gauche à la 21e… Et surtout son énorme double sauvetage à la 34e : billard dans la surface marseillaise, Ndoye tente la retournée, Pelé repousse… Les Marseillais peinent à se dégager, Toko Ekambi aligne de près. Et l’Albatros, limite en rampant sur sa ligne, surgit pour la sortir une nouvelle fois… Et hop, une 13e clean sheet pour Yohann Pelé.

Les Marseillais fidèles à leur tableau de marche

« L’objectif, c’est d’être cinquième vendredi à 22h50 », avait annoncé Rudi Garcia en conférence de presse. On ignore s’il a placardé le chiffre dans toute la Commanderie, mais c’est en tout cas une mission accomplie pour les Marseillais. « On va regarder sereinement les matchs du week-end », a souri Maxime Lopez.

D’autant plus sereinement que les Bordelais, (sixièmes, deux points de retard) se déplacent… A Monaco, qui marche sur l’eau en ce moment. Saint-Etienne devrait aussi rester à distance : avant de recevoir Metz (dimanche), les Verts comptent cinq points de retard sur l’OM. De quoi regarder plus haut, vers Lyon, quatrième avec deux points de plus ? «Comme vous dites, on va faire ça step by… Euh on va prendre les matchs les uns après les autres », a répondu Lopez à un collègue bilingue. « On était chasseur, on redevient chassé, et franchement c’est ce qu’on préfère », a lancé Garcia.

Des victoires de l’OM, des buts… Et le 6-1 parisien : les supporters ont la banane !

Après les deux défaites contre Paris et Monaco, le Vélodrome a retrouvé le sourire. Sourire... moqueur : les supporters ont joyeusement chambré le PSG après sadéroute barcelonaise.

OUI MAIS VOILA. ANGERS C'EST PAS VALLADOLID. C'EST PAS GIJON. C'EST ANGERS. #OMSCO — BasileBowie (@BasileBowie) March 10, 2017

On a entendu quelques « Barça, Barça » dans les virages et quelques chants pas très amicaux en direction de la capitale (oui, celui qui commence par "Paris, Paris, on..."). Et chaque virage y est allé de sa banderole moqueuse. Nos deux préférées : « 6-1, rêvons plus grand » des MTP et « 6-1, c’est la Champions League », en bas du virage nord (pour ceux qui n’ont pas la référence, c’est par ici)

Les joueurs, eux, ont évité de dire quoi que ce soit de bien méchant sur le PSG - la raclée au Vélodrome est encore bien fraîche dans les têtes. Florian Thauvin : « Barça-PSG, c’était une belle soirée de football, un match fantastique. Mais je ne suis pas là pour me mettre le club de Paris à dos, il faut respecter ! » Deux fois buteur ce vendredi soir, FloTov sait aussi botter en touche…

