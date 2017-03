Marseille

FOOTBALL Le milieu offensif a été titularisé au poste d’avant-centre, la semaine dernière à Lorient. Contre Angers, ce sera lui, Njie… Ou Bafé Gomis, de retour (surprise) de blessure ?

Cabella et Njie, deux hommes pour un poste (qui n'est pas le leur). - B. Horvat / AFP

Jean Saint-Marc

« Only Me can judge Me » : voilà la devise que Rémy Cabella affiche sur son compte Twitter. Mais non, on ne se moquera pas. On ne persiflera pas non plus sur son amour pour Jul, sans cesse réaffirmé, ni de sa crête ciselée par des tartines de gel. « C’est un gamin qui a toujours aimé ce qui était… fashion, sourit Bruno Lippini, un de ses formateurs à Montpellier. Mais ça n’empiète pas sur le foot, en tout cas à l’époque ça n’avait rien de gênant. »

>> A lire aussi : Thauvin qui répare un poteau de corner, Evra qui checke un arbitre, Cabella et Jul... On s’est aussi marré lors de la raclée OM-MHSC

« C’est une surprise de le voir à ce poste »

Les supporters de la Vieille Garde, eux, trouvent que ça « empiète » tout de même un peu trop : « moins de Jul, plus de buts », ont-ils lancé lors de la réception de Montpellier, mi-janvier. On dirait que RC7 les a écoutés : après ses deux buts contre Monaco, il s’est contenté d’une (presque) sobre « célébration avion » à la place de son habituel « signe de Jul ».

Mercééé le sang @jul pour cet album 🔥🔥👽 #LOVNI — Remy Cabella (@RemyCabella) December 2, 2016

Dans la foulée, en zone mixte, le milieu offensif de l’OM expliquait ne pas se contenter de son rôle de « supersub », appelé à entrer en jeu pour faire la différence en fin de match : « Non, je ne le vis pas bien. Je n’aime pas être sur le banc ! » Il a obtenu ce qu’il voulait à Lorient : une place de titulaire, mais au poste d’avant-centre. Et comme à Toulouse en janvier, il a été carrément convaincant (sans but en Bretagne, toutefois).

« C’est une surprise de le voir à ce poste, oui, reconnaît Bruno Lippini. L’année où je l’ai eu, en U19, on le faisait jouer en soutien de l’attaquant, neuf et demi. Et avec l’équipe une, René Girard l’a installé sur un côté. »

Parole de proche, Cabella ne craint pas la concurrence

Pendant l’absence de Bafé Gomis, Rudi Garcia a bricolé comme il le pouvait… « Clinton (Njie) a bien fonctionné, Rémy plutôt bien », a d’abord indiqué l’entraîneur en conf' de presse. On le relance sur ce « plutôt »… Le bulletin de notes de Cabella est moins bon que celui du Camerounais ? « Non, il fait de très bons matchs, Rémy ! Je suis aussi satisfait de l’un que de l’autre, dans un style différent. Tout dépend si l’on a besoin de vitesse ou de jouer dans les petits espaces. »

Devant le but, les deux hommes ont des stats à peu près comparables : cinq réalisations en 25 matchs pour Cabella, quatre en 18 rencontres pour Njie.

Remis de sa blessure au genou, Bafé Gomis est de retour dans le groupe pour la réception d’Angers, ce vendredi à 20h45. Sera-t-il capable de débuter ? Pas sûr, et le poste d’avant-centre pourrait encore se jouer entre les deux hommes, Njie la fusée et Cabella le technicien. Ajoutez à cela les bons matchs de Thauvin, le retour en forme de Payet et donc une panthère sortie de l’infirmerie… La concurrence est rude pour trois postes.

Mais, parole de proche, elle ne fait pas peur à Cabella : « La preuve, c’est qu’il a fait ses meilleurs matchs cette saison après l’arrivée de Dimitri Payet », glisse-t-on dans son fameux « entourage ».

Mots-clés :