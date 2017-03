Marseille

FOOTBALL Ça chambre dans tous les sens à Marseille...

Les Parisiens se sont effondrés à Barcelone. - Josep Lago / AFP

J.S.-M.

Dans les pubs marseillais, des cris de joie ont salué le sixième but barcelonais. Et la pire défaite de l’histoire du rival parisien méritait bien quelques klaxons sur le Vieux Port (quelques-uns, hein, ce n’était pas la folie avec les fumigènes et tout et tout). Sur Twitter, les supporters de l' OM (aka la #TeamOM) se sont déchaînés. Et c’était très très drôle.

Commençons par installer tout en haut du podium de la vanne l’ex-commentateur de France Bleu Provence (puis homme politique, et toujours habitué de la tribune de presse du Vél') Avi Assouly. Mais oui, vous le connaissez forcément, pour ce mythique « Ils me font douter ces Tchèques » (à réécouter par ici). Avi Assouly a fait dans l’autodérision :

Mais Le but du PSG compte double non?? Ahahaha — assouly (@assouly) March 8, 2017

Restons dans le thème des commentateurs… Stéphane Guy et Paul Le Guen ont bien fait marrer les supporters marseillais. Petit best of :

Paul Le Guen & Stephane Guy - The black cats ● Amazing commentaries ● Barcelona vs PSG ● HD 720p pic.twitter.com/l4GMfobHj2 — Lino Treize (@LinoTreize) March 8, 2017

Les commentateurs, toujours :

Ma nouvelle sonnerie de telephone 😂 "nooooOOON" ahahah pic.twitter.com/15PdgjvayF — Shavinz// (@ShavinzCS) March 8, 2017

Décidément !

TOP 5 DES "NOOOON" DE TOUS LES TEMPS, LE 5ÈME VA VOUS SURPRENDRE!!!! pic.twitter.com/oXqDv45fY5 — ToF (@iamtof) March 8, 2017

Tout en subtilité, André-Pierre Gignac y est aussi allé de son petit trolling. « Depuis tout petit, j’ai toujours aimé le football », pour ceux qui ne sont pas bilingues français - spanglish.

Plus vintage, petite référence culturelle, pas mal :

C’était la « belle histoire » de l’avant-match, relayée par le compte Twitter du PSG… Celle de ce fan de l’OM qui a pris en stop deux supporters parisiens. Un génie, gloussent après-coup les Marseillais :

Le supp. qui a amené les Parisiens. Regardez ce regard. Ce regard précognitif. Il sait. IL SAIT CE QUI VA SE PRODUIRE. Qui est cet homme ? pic.twitter.com/dn6MW1sRX8 — PoF (@PoF28) March 8, 2017

Et non, soyons clairs, supporters parisiens… Vous n’avez pas fini de vous faire troller par vos potes marseillais :

Bonjour à tous. On passe à autre chose ? Ce qui compte c'est notre club... JE DECONNE, QUELLE HEURE LE RASSEMBLEMENT SUR LE VIEUX PORT ? — Romain Canuti (@romcanuti) March 9, 2017

Mise à jour de 11h14 : Ah, ça y est, le tweet chambreur est tombé sur le compte officiel de l'OM. Tout en sous-entendu, là aussi :

