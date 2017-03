Marseille

PRESIDENTIELLE Immense déception: le candidat Front de Gauche n'a pas enfilé les gants...

Jean-Luc Mélenchon en visite dans un club de boxe des quartiers nord de Marseille. - B. Langlois / AFP

Jean Saint-Marc

Ce n’est pas tous les jours que l’on couvre une visite politique en chaussettes. Mais ce mercredi, Jean-Luc Mélenchon visitait le club de boxe Furacao, dans les quartiers nord de Marseille. Sur les fragiles tatamis, seul le candidat a pu garder ses souliers (vernis), pas les journalistes. Pieds nus elles aussi, une quinzaine de jeunes femmes ont fait une rapide démonstration de MMA ( mixed martial arts).

« Rien qu’en les voyant, ça me donne mal partout », a souri Jean-Luc Mélenchon, apparemment content de la séquence médiatique. Pour cette journée internationale des droits de la femme, le coup de com' a été parfaitement orchestré par son équipe… Et le cocktail ne pouvait que séduire les journalistes : Marseille + quartier chaud (il s’appelle pourtant Frais Vallon) + jeunes filles qui boxent = images sympas pour les télés. Nous étions donc une trentaine sur place, une meute, pour la petite histoire, touchée par… Un oignon, lancé d’une fenêtre de HLM par de jeunes garçons. Original.

Au moment du drame (on plaisante, hein), Jean-Luc Mélenchon était déjà dans le petit gymnase, escorté de près par Sarah Soilihi, doctorante en droit, candidate aux législatives et… championne du monde « de je ne sais plus quoi » (de kick-boxing, pour info, Jean-Luc).

#Mélenchon participera à la manif #DroitsDesFemmes . Une militante prévient : "pas de politiques au 1er rang, que des femmes." "Bien sur" pic.twitter.com/jFVhhvkwIR — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) March 8, 2017

Ce dont Jean-Luc Mélenchon voulait à tout prix parler :



Du salaire égal hommes/femmes. C’est venu très vite dans son intervention, depuis le ring du gymnase. Pour Jean-Luc Mélenchon, « si les femmes étaient payées autant que les hommes à compétence égale, le surcroît de cotisations sociales permettrait de financer la retraite pour tous à 60 ans et avec 40 annuités. » Revenant à deux reprises sur cette proposition, le candidat a insisté : « J'attends que quelqu’un me prouve que ce n’est pas possible ! »



En deux minutes, une visite guidée permet de constater les dégâts : le plafond fuit, le lavabo aussi, les toilettes sont à la turque, il n’y a qu’un vestiaire, pas de douche et les verrous semblent bien fragiles…

Pr club #Furacao, visite #Mélenchon permet médiatiser difficultés : fuites, toilettes à la turque, un seul vestiaire pr F&H, pas de douche pic.twitter.com/Q7FR7BO7Lz — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) March 8, 2017

Les sujets qui l’énervaient :



La venue de Hamon la veille. Tiens donc, JLM à Marseille une journée seulement après Benoît Hamon. Un calcul ? « Non, franchement, un pur hasard, une coïncidence ! » Le candidat hausse les épaules. Son attachée de presse tente un : « On peut recentrer les questions sur la parité, les droits des femmes, tout ça ? »



On en a discuté avec Housaïmata après coup : « C’est déjà bien que les candidats viennent dans nos quartiers même si oui, c’est complètement de la com' ! » Son vote ? Elle se décidera dans l’isoloir, mais on devine que ça se jouera entre le candidat PS et celui du Front de Gauche.



La politique « n'est pas un combat », il l'a répété plusieurs fois... Mais « projet contre projet », Mélenchon a tout de même hâte d'en découdre.

