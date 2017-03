Marseille

INTERVIEW Il sort un livre intitulé plus « Non, je ne me tairai plus » ce mercredi...

Amine El Khatmi, élu socialiste d'Avignon. - Alain-Franck Verse

Propos recueillis par Clément Carpentier

Amine El Khatmi n’a décidément pas sa langue dans sa poche. Un an après les violentes attaques qu’il a subi au sujet de sa réaction au clash entre une professeur d’anglais de confession musulmane et le philosophe Alain Finkielkraut, il sort un livre Non, je ne me tairai plus*. L’élu PS D’Avignon revient sur les liaisons parfois pour 20 Minutes « ambiguës » entre la gauche et l’islam. Il dénonce « le ras-le-bol d’un élu musulman et socialiste qui ne supporte plus le silence de son parti ». Entretien.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?

C’est une première pour moi. Au départ, ce n’était pas prévu. Ce n’est pas du tout le même exercice qu’une tribune ou un discours. La question était : Est-ce que j’ai des choses à dire ? Je me suis vite rendu compte que oui !

Quel message voulez-vous faire passer ?

Il y en a plusieurs. C’est avant tout un livre de combat contre des idées que je trouve insupportables et de plus en plus répandues. La première serait qu’il existe un raciste d’Etat en France à l’égard des populations étrangères, c’est faux. La deuxième serait que notre pays est islamophobe, c’est faux. La République a, par exemple, protégé les musulmans après les attentats alors que la tension était grande.

Au PS, des personnes font du clientélisme communautaire

Vous visez des personnes en particulier ?

Oui, ceux qui passent leur temps à dénigrer notre laïcité et que la « muslimsphère » relaie sur les réseaux sociaux. Il y a aussi parfois trop de complaisance du monde politique et médiatique. Par exemple, l’été dernier à Reims, il y a eu une « réunion décoloniale » (interdit aux blancs), personne ne l’a interdite alors qu’il y avait un risque de troubles à l’ordre public.

À propos de ces réunions interdites aux blancs, un extrait de #NonJeNeMeTairaiPlus qui traite de ce sujet. La suite, ce mercredi. pic.twitter.com/arOkDAWXrB — Amine EL-KHATMI (@Amk84000) March 6, 2017

Pourquoi vous en prenez-vous au Parti socialiste ?

Il y a des personnes chez nous qui font du clientélisme communautaire. C’est-à-dire qu’ils ferment les yeux sur certaines choses pour en échange obtenir le vote de la communauté musulmane lors des élections. Heureusement, c’est une minorité mais je ne supporte plus ça.

Vous parlez de silence de votre parti aussi ?

Ce n’est pas du laxisme mais une partie de l’appareil est trop prudente. Elle ne doit pas exister cette prudence. Par exemple, le Parti socialiste a mis cinq jours à réagir aux attaques que je subissais de la part de la « muslimsphère » alors que quelques mois plus tard quand une amie et élue socialiste s’est fait harceler par la « fachosphère », le PS a réagi tout de suite. Il y a deux poids, deux mesures. Les Français n’en peuvent plus.

Sur Twitter, la « muslimsphère » est très organisée et redoutable

Le livre sera en vente à partir de ce mercredi 8 mars. - Amine El Khatmi

Êtes-vous déçu ?

Non car il y a une gauche républicaine et laïcité et elle est clairement majoritairement aujourd’hui. Elle était notamment incarnée par Manuel Valls. J’ai été gêné par les propos de Benoît Hamon au sujet des femmes qui seraient indésirables dans certains cafés à Sevran. Mais, il s’est repris et expliqué par la suite.

Quel regard portez-vous sur les attaques d’il y a un an ?

Il faut se méfier des réseaux sociaux. Ils peuvent être un extraordinaire moyen pour faire passer des messages mais en même temps un défouloir de toutes les bêtises et injures. Twitter est très dangereux pour ça avec une « muslimsphère » très organisée et redoutable. Je réfléchis à deux fois maintenant avant de tweeter.

Avez-vous peur de subir de nouvelles attaques avec ce livre ?

Je suis surtout content d’avoir fait ce livre car cela me permet de m’expliquer et de nuancer d’une certaine manière mes propos. Je suis musulman, ma mère porte le voile par tradition et non par oppression mais il faut se méfier de ce qu’on peut appeler « l’islamo-gauchisme ».

*Non, je ne me tairai plus, éditions JC Lattès, 15 euros.

