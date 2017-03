Marseille

FOOTBALL L'ex-joueur marseillais a accordé une interview à BeIN Sports...

Lassana Diarra (OM) en décembre 2015 à Bordeaux. - NICOLAS TUCAT / AFP

J.S.-M.

Trois semaines après avoir résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille, l’ex-milieu de terrain et néo-chômeur Lassana Diarra a accordé un entretien fleuve à BeIN Sports. Il y donne sa version des faits : selon lui, les deux directions de l’OM, celle de Labrune et celle d’Eyraud, n’ont pas respecté un acte sous-seing privé signé en même temps que son contrat :

« L’OM n’a pas respecté ses engagements ! Pourquoi faire signer des sous-seings s’ils ne sont pas valables ? Je m’engageais à payer une éventuelle amende (vis-à-vis de son ancien club, le Lokomotiv Moscou) et l’OM s’engageait à me libérer si une opportunité se présentait. »

Le joueur assure que ces fameuses « opportunités » se sont présentées à deux reprises :

Dès janvier 2016, des « clubs prestigieux » (sympa pour l’OM) se manifestent, mais c’est alors Diarra himself qui décline, « l’OM m’avait tendu la main et j’étais de retour en équipe de France. »

A l’été 2016 : « je devais donner un coup de main et être libéré fin août. J’avais une proposition, et l’OM, qui n’était pas encore celle d’Eyraud, était d’accord. J’enchaîne quatre matchs, et les futurs propriétaires me disent que je fais partie du nouveau projet. Je suis plutôt flatté mais je veux partir. Pour des raisons que je garde pour moi, je passe mon tour. Et ils me bloquent. » Peu après, dans l’interview, le joueur évoque, dans le plus grand des calmes, une… « prise d’otage ».

L’immense modestie de Lassana Diarra

Lassana Diarra a par ailleurs annoncé que son litige avec le Lokomotiv Moscou était réglé. Il a déclaré vouloir finir sa carrière en MLS ou « au Moyen-Orient ». Et a offert aux téléspectateurs de BeIN Sports plusieurs preuves de sa modestie légendaire…

Lassana Diarra : "C'est normal, je comprend M. Eyraud, d'avoir Lassana Diarra et de ne pas en profiter. Je comprend le discours" (beIN) pic.twitter.com/ND6HGwKEFk — Thomas 🌀 (@omisapro) March 6, 2017

Lassana Diarra : "Au niveau de la Ligue 1, je n'ai rien à prouver. Un Lassana heureux, en forme, il y a rien à dire." (beIN) pic.twitter.com/k4hq3K5H03 — Thomas 🌀 (@omisapro) March 6, 2017

