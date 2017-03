Marseille

Le bateau « Fillon » commence à prendre l’eau de toutes parts ! Le naufrage n’est plus très loin. Juppéistes, sarkozystes, lemairistes, centristes et même fillonistes sautent par-dessus bord depuis mardi.

Pour lui, « on ne parle que de Penelope et de la famille Fillon »

Si les sarkozystes ne sont pas les plus nombreux pour l’instant à quitter le navire, Renaud Muselier vient de sauter avec son gilet de sauvetage. Le député européen et premier vice-président de la région PACA demande à François Fillon de se retirer. Il affirme sur France Bleu Provence que sa famille politique est « face à un supplice chinois » et que son candidat à l’élection présidentielle ne « doit pas s’entêter. »

Pour l’élu marseillais, la situation n’est pas tenable car « il y a une nouvelle affaire tous les jours et on ne parle que de Penelope et de la famille Fillon alors que pendant ce temps, les autres [candidats] avancent. »

