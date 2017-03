Marseille

JUSTICE Les faits remontent à janvier 2016 ...

20 Minutes avec AFP

Un adolescent radicalisé qui avait attaqué à la machette un enseignant juif à Marseille il y a un an a été condamné jeudi à sept ans de prison et cinq ans de suivi socio-judiciaire, a annoncé l'avocat de la victime, Me Fabrice Larbi.

Âgé de 15 ans au moment des faits, il a été jugé à huis clos dans le premier procès devant un tribunal pour enfants d'une attaque à caractère jihadiste sur le sol français ces dernières années.

Poursuivi pour tentative d'assassinat, aggravée en raison de l'appartenance de la victime à une religion déterminée et en relation avec une entreprise terroriste, l'adolescent risquait jusqu'à 20 ans de prison.

