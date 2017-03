Marseille

Et bim ! En marge de sa visite en Corse, où il venait parler collectivité corse et se recueillir sur la tombe de Michel Rocard, le président de la République a envoyé un message plutôt clair à François Fillon, alors qu’un rassemblement de soutien au candidat de la droite à la présidentielle est prévu dimanche après-midi place du Trocadéro à Paris.

« Il y a un débat électoral, il doit se poursuivre pour l’élection présidentielle, mais il n’autorise pas tout » a souligné le chef de l’État, qui a demandé à François FIllon qu’il « prenne sa responsabilité ».

« Il ne peut pas y avoir de manifestations dans notre pays, dans notre République, qui puisse mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes », a-t-il fait valoir. « Je déplore profondément qu’il puisse y avoir cette mise en cause et cette interpellation par la rue de ce que sont nos règles de droit », a prévenu François Hollande.

