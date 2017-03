Marseille

INFO «20 MINUTES» C'est la piste privilégiée après les premières auditions et expertises...

La piste de l'accident est aujourd'hui privilégiée après cette série d'explosions. - Franck PENNANT

Clément Carpentier

Deux semaines après l’impressionnante explosion dans un site de stockage de gaz à Jonquières dans le Vaucluse, l’enquête progresse assez vite. Selon les informations de 20 Minutes, la piste accidentelle est clairement privilégiée. Il ne s’agirait donc pas d’un acte criminel.

>> A lire aussi : VIDEO. Une impressionnante série d'explosions dans le Vaucluse, «pas de blessé», indique la préfecture

Encore des zones d’ombre

C’est en tout cas ce qui ressort aujourd’hui des premières auditions et analyses. Même si pour l’instant, il n’y a aucune confirmation officielle des autorités. L’ex-employé de l’entreprise entendu après la découverte de huit bonbonnes de gaz dans sa voiture avait été mis hors de cause rapidement.

Depuis, aucune autre piste pouvant faire penser à un geste malveillant n’est apparue. L’origine de l’incendie, qui a provoqué l’explosion de 3.000 bouteilles de gaz, serait bien accidentelle. Reste maintenant à savoir comment il s’est déclenché (de l’usine ou d’un camion qui se trouvait le long de la route ?). Mais aussi si le site était aux normes et la réglementation bien respectée.

>> A lire aussi : Jonquières: L'ex-employé du site de stockage de bouteilles de gaz en garde à vue

Des conclusions connues fin mars

De son côté, Pierre Gagnoud ne veut pas « faire plus de commentaires », mais le procureur de Carpentras tient à rassurer en affirmant que « l’enquête a bien avancé depuis les faits. Elle est menée de façon très sérieuse par les forces de l’ordre et les experts. » La police scientifique de Marseille et un laboratoire privé multiplient les expertises.

Il ne reste plus rien de l'usine de stockage de bouteilles de gaz. - Franck PENNANT

« Le but est de croiser les regards pour avoir la certitude sur ce qu’il s’est passé cette nuit-là », ajoute-t-il. Les instigations devraient durer encore quelques semaines selon le parquet.

>> A lire aussi : Dordogne: Un appartement soufflé par une explosion de gaz

Une ville encore sous le choc

Les riverains, eux, « reviennent peu à peu à la vie normale », explique Louis Biscarrat, le maire de Jonquières. Ils ont sollicité leur assurance pour la réparation des dommages matériels et immatériels. Une cellule psychologique est aussi intervenue auprès des enfants ces derniers jours.

VIDEO. Une impressionnante série d'explosions dans le Vaucluse https://t.co/ngKvpPTmYj pic.twitter.com/xUgSKmUDKG — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) February 17, 2017

Quelque 40 tonnes de gaz ont explosé, à raison de 13 kg de gaz par bouteille, dans la nuit du 17 au 18 février. Plusieurs personnes avaient été évacuées mais il n’y avait pas eu de blessés. Des détritus avaient été relevés à plus de 600 mètres de l’entrepôt.

Mots-clés :