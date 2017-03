Marseille

Le point positif, c’est que l’OM s’est coltiné le plus dur. En un mois et demi, les Marseillais ont affronté deux fois Lyon, deux fois Monaco, une fois Paris. Ça n’a pas été brillant : une seule victoire et dix-sept buts encaissés. Mais, au moins, c’est derrière eux. Et comme l’a dit Patrice Evra après la défaite contre le PSG, « le projet ne se joue pas sur ces trois points-là. L’objectif est clair : c’est la cinquième place ». OK Patrice, la cinquième place ne se jouait pas contre le PSG. Elle se joue beaucoup plus à Lorient (dimanche, 15h).

Parce que l’OM a vraiment besoin de points. On l’a dit, le calendrier n’était pas favorable. Mais quand même. L’OM n’a marqué que neuf points en championnat depuis la trêve. On est loin du rythme de ses concurrents pour l’Europa League, Bordeaux (17 points, presque deux fois plus) et Saint-Etienne (13 points). L'OM va désormais affronter des équipes moins bien classées : Lorient, Angers, Lille, Dijon et Toulouse. Il faudra faire le plein.

Parce qu’il va falloir enclencher à l’extérieur, et vite ! Si la série de l’OM est aussi mauvaise, ce n’est pas seulement à cause des matchs contre les « gros ». L’OM a bien foiré ses deux déplacements de la phase retour, à Metz et à Nantes. Les deux fois, Garcia a sa part de responsabilité : Vainqueur et Gomis ont beaucoup manqué à Metz. A Nantes, la paire Sanson-Lopez s’est faite manger toute crue (le second a été remplacé à la demi-heure de jeu par le viril Zambo Anguissa). D’ailleurs, à Montpellier aussi ( défaite 3-1 en novembre), Rudi Garcia était parti au front un peu léger, alignant au milieu Alessandrini - Lopez - Cabella - Thauvin

3 - Marseille n'a gagné que 3 de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1 (7 nuls, 9 défaites). Timide. — OptaJean (@OptaJean) February 12, 2017

Parce qu’il n’y a pas qu’au Vélodrome qu’il faut se faire pardonner. « On avait à coeur de se racheter », ont répété (quasi) tous les Marseillais en zone mixte, mercredi, après la défaite contre Monaco. Dans le tranquille Moustoir, ils ne sentiront pas le souffle du Vélodrome sur leur nuque… Mais le retour à Marseille dimanche soir pourrait être très tendu en cas de contre-performance. « On veut des guerriers, pas des déserteurs », avaient lancé les Fanatics avant le match contre Monaco. Ça vaut aussi loin du Vél'.

Parce que si la défense ne nous rassure pas, la fin de saison risque d’être très longue. Quatre défenseurs et cinq buts contre le PSG, cinq défenseurs et quatre buts contre l’ASM… L'arrière garde de l’OM sort de deux matchs terrifiants. Seuls Sertic et Sakai ont (un tout petit peu) surnagé. Allez, ça fait quand même deux motifs d’espoir. Un troisième si l’on se dit que la mauvaise perf' de Bedimo s’explique aussi par son manque de rythme (il revient de blessure).

Doria c'est aberrant OK. Rolando qui se place en libéro des années 1876, On en parle ? https://t.co/WxCuWmZuJ6 — Quaresma Grosskreutz (@Suuper_Pipoo1) March 2, 2017

Faudra pas nous faire mentir à Lorient. Une équipe qui, lors de ses quatre derniers matchs (quatre défaites, soit dit en passant), n’a marqué qu’un petit but. Alors c'est vrai, Lucien Favre a affirmé que Lorient est « une des meilleures équipes de L1 au niveau offensif ». Mais Rudi Garcia n’avait-il pas dit en janvier que « la défense de l’OM était peut-être la meilleure de France » ? Oups…

