Rudi Garcia nous a d’abord beaucoup étonnés, à son arrivée en conf' de presse. « Je suis satisfait de ce qu’ont montré mes joueurs, sur le contenu, la capacité à réagir. » Effectivement, l’OM est revenu trois fois au score, mais on parle quand même d’une équipe qui vient de prendre neuf buts en deux matchs (ou douze en trois rencontres contre Monaco, prenez la stat' qui vous plaît le plus). Rudi Garcia doit lire dans nos pensées (oui, au-delà de six buts par match, on craque un peu) : il s’est rapidement repris. Et a listé les raisons de l’échec marseillais.

Raison numéro 1 : une enflammade à 3-3 en prolongations

Alors qu’ils étaient totalement cramés et que Jardim avait juste fait rentrer Fabinho, Lemar et Silva, les Marseillais ont continué à s’exposer. « Avec plus de réflexion, on aurait dû aller aux tirs au but. C’est louable de vouloir attaquer, mais on a manqué d’intelligence, a résumé Garcia. J’aurais préféré qu’on soit moins beaux et qu’on se qualifie ».

Imagine tu dois continuer à garder espoir quand ton adversaire fait rentrer Fabinho, Bernardo Silva, Lemar et toi Rod Fanni — Lino Treize (@LinoTreize) March 1, 2017

Bon, sur la « beauté » de son équipe, clairement, il s’emballe un peu. Mais c’est clair qu’à 3-3, on pensait tous que les Marseillais allaient attendre à onze derrière cette séance de tirs au but à domicile.

Raison numéro 2 : de grosses erreurs individuelles, preuve « d’un manque de culture tactique » selon Garcia

L'entraîneur marseillais a désigné trois joueurs :

Florian Thauvin, pour son implication sur le premier but, marqué contre son camp par Yohann Pelé : « autant pas faire de mur si c’est pour sauter en se retournant. C’était pas un mur, c’était la Mer Morte ». On n’est pas sûrs d’avoir compris la métaphore sur la Mer Morte mais OK, l’idée y est. « J’ai ma part de responsabilité, mais on est quand même malchanceux sur le coup », a tenté Florian Thauvin.

Zambo Anguissa : c’était clairement pour lui le « manque de culture tactique » : « il fait une super rentrée, il est dans tous les bons coups, puis loupe une tête de 4-3 et oublie de se replacer », râle Garcia.

Rémy Cabella, pour « ce ballon perdu sur le quatrième de Monaco, alors qu’il marque un doublé… C’est toute l’ambiguïté de ce match », s’interroge Garcia. L’ailier/attaquant, « supersub » de l’OM en ce moment, lui a répondu en zone mixte. Et plaide coupable : « J’ai un peu manqué de lucidité. Euh, même beaucoup. »

Raison numéro 3 : des joueurs cramés

Tous les Marseillais semblaient en souffrance en prolongation, beaucoup plus que les Monégasques. Sakai, Payet et Njie avaient des crampes… Et, pour ne citer que lui, Rod Fanni, entré à la 97e, se faisait manger au sprint par un Mendy sur le terrain depuis le coup d’envoi.

Le petit footing tranquille de Rod Fanni pendant que Benjamin Mendy déboule pic.twitter.com/nDBteQQZwp — Le Journal de l'OM (@LeJournalOM) March 1, 2017

« Pour certains, Payet par exemple, ce manque de rythme peut se comprendre. D’autres moins », a lancé Garcia, cette fois sans lâcher de nom. Mais le message est apparemment passé dans le vestiaire : « la récupération, c’est chez eux que ça se fait… Ce qu’ils mangent, combien ils dorment… D’ailleurs je leur ai dit de pas s’éterniser ce soir ! »

On l’a constaté en zone mixte. Vers une heure du mat', Benjamin Mendy enchaînait encore les interviews, proclamant tous azimuths son amour pour le public marseillais. Le bus de Monaco était déjà parti. Et certains joueurs de l’OM devaient déjà être au lit.

