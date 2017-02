Marseille

FOOTBALL Au bout de dix minutes de conf', l’entraîneur de l’OM s’est agacé : « Vous serez bien gentils de me poser des questions sur Monaco »…

Rudi Garcia lors du match entre Monaco et l'OM le 26 novembre 2016. - NSJsport/Shutterstock/SIPA

On s’en doutait, et on en a eu la confirmation en conférence de presse ce mardi : Rudi Garcia et les Marseillais n’ont pas digéré la raclée infligée par le PSG dimanche soir (1-5) : « Le groupe, je ne sais pas… Mais le coach est enragé ! Les joueurs, on verra, c’est bien beau de parler. Je sais ce que je leur ai dit, j’attends des réponses sur le terrain. »

L’entraîneur de l’OM s’est aussi justifié. On récapitule :

Pour lui, ce n’est pas un problème tactique : « On a tout essayé, on a pressé en début de match, on a mis des coups, on était bien. Et on prend ces deux buts. Ce n’est pas une question de stratégie, de tactique, de tout ce que vous voulez. Le problème, il est mental. Il faut avoir onze lions sur le terrain. […] C’est le problème cette saison : quand on prend le deuxième, on baisse pavillon. »

. « On prend deux buts en quinze minutes sur des choses qu’on connaissait ! Les coups de pied arrêtés et le jeu entre les lignes. » C’était normal de faire jouer Evra blessé. Rudi Garcia a confirmé ce que le joueur avait annonçait en zone mixte : il est arrivé blessé à l’OM (un souci aux ischios). Mais « Quand un joueur vous dit qu’il est prêt à jouer, il faut lui faire confiance, a soufflé le coach… Et ce pépin ne l'a pas empêché de bien jouer certains matchs ! »

Hum, les supporters vont apprécier…

