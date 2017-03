Marseille

Riches, pauvres, chômeurs, jeunes, retraités, zadistes… A l’approche de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai, 20 Minutes est allé à la rencontre des Français de tous les âges et dans tout le pays, afin de prendre le pouls de la nation.

A chaque personne interrogée, trois questions ont été posées, toujours les mêmes. Aujourd’hui, c’est au tour d’Alice Vezies, 24 ans, responsable d’une boutique de prêt-à-porter en apprentissage à Marseille.

Quelle première mesure doit être prise par le nouveau chef de l’Etat ?

Stop au nucléaire ! Je vais faire un peu mon écolo parce que, le chômage, on en a tous parlé. Pour moi, la priorité, là, c’est l’environnement. On va pas se mentir. Moi j’ai 24 ans. J’ai envie d’avoir des enfants et de vivre dans un monde où on meurt pas du cancer du poumon au bout de 35 ans. Et puis le bio. On a une super agriculture. Il faudrait en profiter. Il faudrait que le bio soit chez tout le monde. Que ça soit accessible pour tout le monde.

Pourquoi êtes-vous intéressée par cette élection ?

Je suis jeune et là, c’est clairement notre avenir qui se joue. Je me sens impliquée en tant que citoyen parce qu’on vient d’avoir un quinquennat qui n’était pas des mieux. Honnêtement, c’était la première fois que je votais pour François Hollande et je m’étais plus ou moins intéressée. Du coup, je commence à m’intéresser beaucoup plus et à essayer vraiment de comprendre les programmes, décortiquer tout ça. Ce n’est pas évident. Moi j’ai 24 ans, j’ai pas forcément fait des études liées à la politique, ni générales. J’ai bifurqué tout de suite sur du technologique. Et honnêtement, quand on n’est pas spécialisé là-dedans, malgré le fait qu’on ait beaucoup d’émissions, qu’on ait pas mal de papiers qui sortent, je trouve que, parfois, c’est compliqué de comprendre. Moi, mon principal problème, c’est ça : de comprendre en gros les grandes lignes de certains candidats qui blablatent un peu trop.

Avez-vous déjà finalisé votre vote ?

Non, parce que j’attends des réponses. On va parler avec des noms : pourquoi pas Macron, mais pour l’instant, Macron, je suis désolée, on ne sait rien de son programme ! Donc moi, c’est un peu mon problème. Certes, il présente super bien, c’est un peu la nouvelle élite. Nouveau profil, il est jeune… C’est quelqu’un qui n’est pas du milieu politique, ça change. Ça peut tenter. Mais je reste sur ma réserve parce que contrairement à tous les autres candidats, il n’a pas encore présenté de programme officiel. Pour l’instant, j’attends. J’aime bien la personne mais on attend.

