27 novembre 2011. Pour motiver ses joueurs, Rudi Garcia va peut-être devoir « refaire la tapisserie » et placarder cette date dans toute la Commanderie avant le prochain match contre le PSG (à moins de les croiser en Coupe de France, il faudra attendre la saison prochaine). L’OM n’a plus battu son rival parisien depuis plus de cinq ans. Depuis, en fait, que le projet qatari est vraiment lancé.

Après le premier but, le PSG «a géré le match»

« S'imposer à Marseille, c’est normal », a donc résumé Thomas Meunier, toujours aussi franc du collier en interview. « Sur ce score, c’est plus surprenant », a toutefois nuancé le latéral, élu homme du match. C’est en effet historique : jamais l’OM n’avait encaissé cinq buts dans un Classico au Vélodrome.

« Je marche sur l’eau en ce moment », s’est encensé le latéral sur Canal +, avant de mettre un bon taquet à ses vis-à-vis Payet et Evra : « J’avais pas mal d’espaces, j’en ai profité ! »

« On les a créés, ces espaces », a précisé son entraîneur Unai Emery, qui veut éviter de trop en faire face au rival marseillais : « non, ce n’était pas une humiliation. » Même chose chez Blaise Matuidi, qui a affirmé dans un grand sourire que le PSG « a respecté l’adversaire, n’a pas été chambreur. »

Unai, il vient de gagner 5-1 à Marseille, il te parle de maintenir l'exigence, limite il est pressé de rentrer pr mater les matchs de Niort — Philippe Goguet (@pgoguet) February 26, 2017

D’ailleurs, les parisiens n’étaient pas fous de joie en zone mixte (ils l’étaient plus dans le vestiaire, forcément). « C’est un match important pour les supporters, oui, mais l’important c’est surtout d’avoir fait le plein de confiance », a insisté Unai Emery. « Marquer le premier but était important, après on a géré le match », a complété Marquinhos. Tranquille, tranquille, Paris s’est baladé à Marseille. Et en a planté cinq, comme ça, comme si c’était simple et naturel… Ça l’est devenu, en même temps…

