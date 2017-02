Marseille

FOOTBALL Sale soirée pour les Marseillais, balayés par un PSG des grands soirs...

Edinson Cavani célèbre son but au Vélodrome. - Bertrand Langlois / AFP

Jean Saint-Marc

Les supporters marseillais, conscients de l’infériorité technique de leur équipe, attendaient des guerriers : « honorez le bleu et blanc, ayez la grinta », lançait le Virage Sud dans un superbe tifo au coup d’envoi. Mais même dans l’engagement, les Olympiens n’y étaient pas ce dimanche soir. Ils se sont fait balayer par un PSG (1-5) qui, au classement, reste au contact de ses rivaux, Monaco et Nice.

>> A lire aussi : Revivez l'écrasante victoire des Parisiens dans ce Classico (1-5)...

Six petites minutes et Marquinhos glace le Vélodrome. Ça commençait bien, pourtant : un record d’affluence battu (65.252 spectateurs) et un Vélodrome en fusion à l’entrée des joueurs. Huit petites minutes plus tard, Marquinhos calmait tout ce petit monde. Le coup franc de Verratti pour Thiago Silva, la remise de la tête du capitaine parisien pour Marquinhos et le smash au fond des filets. Et tout d’un coup, le silence.

Surtout que les Parisiens ont fait le break (ou plié le match, c’est comme on veut) dix minutes plus tard. 0-2 à la mi-temps, et de nouveau le Vélodrome a fait beaucoup de bruit… Mais pour une énorme bronca, forcément. Et dès la 50e, les supporters ont commencé à quitter le stade. Triste.

Paris en mode total régal. On retiendra, en vrac : cette remise en une touche de Pastore pour lancer Cavani dans la profondeur sur le second but. Ou, à la 50e, ce petit extérieur du pied opportuniste de Lucas pour reprendre une passe de Matuidi plutôt destinée à Cavani (c’était le troisième)… Ou, à la 72e cette reprise de volée limpide de Matuidi, en pleine lucarne, servi en retrait par un Verratti qui s’était tranquillement baladé dans la défense marseillaise.

>> A lire aussi : VIDEO. OM-PSG: Une jeune fille avec un maillot parisien chahutée devant le Vélodrome

Offensivement, les Olympiens n’ont eux à peu près rien montré, et c’est un défenseur, Fanni, qui a réduit le score, sur une action confuse. C’était déjà parfaitement anecdotique.

Tonton Pat’et la défense de l’OM dans le dur. Capitaine ou pas, Rudi Garcia a envoyé Patrice Evra se doucher dès la mi-temps, pour le remplacer par Henri Bedimo. Fautif sur le premier but, « Tonton Pat’» s’est systématiquement fait déborder par Lucas. Et il a failli provoquer un but gag sur une collision avec Rolando.

J'ai 45 secondes de décalage avec le direct car je suis sur MyCANAL. C'est génial de vivre le match dans la peau de Patrice Evra… #OMPSG — Gigg's (@GAnnequin_) February 26, 2017

Attention : Evra n’est pas responsable de tout. Toute la défense marseillaise a sombré et les joueurs offensifs ont aussi été mauvais derrière, à l’image par exemple d’un Payet mangé tout cru par Meunier sur le quatrième but (Draxler à la réception d’un centre de Meunier, donc). Et dire que dans trois jours, c’est Monaco qui débarque au Vélodrome…

Mots-clés :