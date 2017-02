Marseille

FAITS DIVERS Les faits se sont produits dans la commune de Cavaillon...

Une enseigne de bar-tabac. Illustration. - Nicolas Chauveau - Sipa

Francois Launay

Le patron ne s’est pas laissé faire. Comme le raconte La Provence, vendredi vers six heures du matin, alors qu’il se trouvait seul dans la réserve de son bar tabac, le tenancier d’une boutique du centre-ville de Cavaillon s’est fait agresser. Cagoulé, un homme a commencé à le gazer avec une bombe lacrymogène. Sauf que le patron s’est défendu en brandissant une arme de collection (neutralisée) ce qui a fait fuir l’agresseur et son complice.

Leur scooter retrouvé incendié un quart d’heure plus tard

Ce dernier, qui était en train de voler des paquets de cigarettes, a sauté par-dessus le comptoir et s’est enfui à bord de son scooter avec l’autre malfaiteur éconduit. Les deux pieds nickelés n’ont pas eu le temps de voler la caisse. Un quart d’heure plus tard, leur scooter a été retrouvé en train de brûler quelques rues plus loin. L’enquête est en cours

