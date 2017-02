Marseille

HOMICIDE Les faits se sont produits vers midi...

L'allée Sacoman, dans le 16e arrondissement de Marseille. - Capture d'écran Google Street View

C.C. et J.S.-M.

Un homme de 50 ans a été abattu ce jeudi midi allée Sacoman, près du port de l’Estaque, à Marseille, indique la police à 20 Minutes, confirmant une information de La Provence.

Les marins-pompiers n’ont rien pu faire

« Deux individus sont arrivés à scooter ou à moto, se sont arrêtés à hauteur de la victime et ont tiré. On ne connaît pas encore l’arme utilisée », raconte une source policière. Les deux personnes ont pris la fuite et sont activement recherchées.

Les marins-pompiers n’ont rien pu faire pour sauver l’homme, mort sur le coup.

Il est évidemment trop tôt pour dire s’il s’agit ou non d’un règlement de comptes.

