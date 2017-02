Marseille

TENNIS Le Français espère bien remporter l'Open 13 de Marseille pour la première fois de sa carrière...

Gaël Monfils devant la presse lors du Masters 1000 de Bercy, le 31 octobre 2016. - J.E.E/SIPA

J.S.-M.

Après trois semaines sans jouer, Gaël Monfils reprend la compétition à Marseille. Et qui dit compétition dit conférences de presse. « Ça m’avait manqué, des questions comme ça », s’est marré le douzième meilleur joueur du classement ATP, interrogé par un collègue sur cette longue période de break et ce qu’elle a pu lui apporter. « Ouais, bof, j’sais pas » : il a fallu trois ou quatre relances pour que le joueur lâche (alerte scoop !) qu’il « s’est bien entraîné et bien reposé aussi. »

>> A lire aussi : ATP: Monfils perd trois places... Tsonga est le nouveau numéro 1 français

«J'ai même pas vu le tableau, je débarque...»

« T’étais où, en Suisse ou aux Etats-Unis ? » : le confrère (fort logiquement) veut des détails. « Bah, aux Etats-Unis, à Miami. » « Combien de temps ? » « Bah, j’sais pas. J’étais là-bas, après je suis rentré pour le mariage de ma meilleure amie, ce week-end, voilà. »

Well done to @echartier2007 for her amazing wedding #sister #bestfriend #José #love #happylife #pregnant #nwa #lamonf15 A post shared by Gael Monfils (@iamgaelmonfils) on Feb 18, 2017 at 11:34am PST

Un autre confrère tente de changer de thème. Nick Kyrgios, passé juste avant en salle de presse, a dit rêver d’une finale marseillaise contre la Monf'. La réciproque est-elle vraie ? « Bah, j’sais pas, nous lâche le Français. J’ai même pas vu le tableau, mais si c’est possible, ouais, ce serait cool de le retrouver en finale. » Il sourit : « je débarque, hein… » Effectivement, Gaël, on voit ça.

On vous passe deux trois questions, notamment sur Del Potro (« l’attente qu’il suscite ? Comment ça ? Oui, je comprends qu’il y ait une attente »), ce qui nous mène direct à la fin de la conférence.

On tente de le brancher sur la polémique avec Yannick Noah, la référence à Benzema, tout ça tout ça… « Non, franchement, j’étais aux Etats-Unis, j’ai pas suivi, j’ai pas vu. » Une petite relance, pour la route, du style « ce n’était pas dur à digérer cette non-sélection ? « Non non, c’est le coach qui décide. » Bon, ben on s'en contentera (de toute façon, on ne nous demande pas vraiment notre avis...)

>> A lire aussi : Coupe Davis: «Je pense que c'est le bon choix», Noah ne regrette pas d'avoir laissé Monfils de côté

Mots-clés :