FOOTBALL Les Marseillais ont dominé (2-0) des Rennais très inoffensifs ce samedi soir au Velodrome...

Les Marseillais célèbrent leur victoire contre Rennes, le 18 février 2017. - F. Pennant / AFP

Les footballeurs y tiennent beaucoup : il faut prendre les matchs les uns après les autres. Les supporters marseillais, au contraire, aiment bien se projeter : à la 90e minute de cet OM-Stade Rennais bien maîtrisé par les olympiens (2-0), les premiers chants anti PSG sont descendus des virages. « Paris, Paris, on t’enc*** », ont lancé les supporters. Paris, Paris, on t’attend, ont répondu les Marseillais en zone mixte.

« C’est un beau match à jouer », a murmuré Clinton Njie, plus timide devant les micros que sur le terrain (un but et un match correct pour le Camerounais). « Dans une période un peu compliquée, c’est bien de faire un match plein avant le PSG », a complété Florian Thauvin, auteur d’un but splendide, avec une frappe côté fermé, pour une fois : « je sais que les gardiens regardent les vidéos, je sais qu’ils m’attendent de l’autre côté. Ça va les faire douter. »

« Si Paris joue comme contre le Barça, ce niveau-là ne suffira pas »

Tremble, Kevin Trapp ! ? On n’en est pas là, reconnaît l’ailier marseillais : « s’ils jouent comme contre Barcelone, jouer comme ce soir ne suffira pas ! ». Ah, ce PSG-Barcelone… Apparemment, Saint-Valentin ou pas, les Marseillais l’ont regardé. « Et on a vu ce qu’il ne fallait surtout pas faire », sourit Dimitri Payet. « Le Barça m’a franchement surpris, presque par leur passivité… Disons qu’ils n’étaient pas en jambes, dans les duels… » Le Réunionnais cherche ses mots, et trouve enfin la comparaison : « on l’a vu nous-mêmes à Nantes d’ailleurs, quand on manque d’engagement, ça ne passe pas ! »

La défense rassure Rudi Garcia

Dans un Vélodrome qui sera blindé (il était déjà bien plein ce samedi après-midi contre Rennes), et pour un des matchs les plus importants de la saison, on imagine mal Marseille pêcher sur la motivation et l'engagement. Ce qui manquera, en revanche, c’est Bafétimbi Gomis… Même si pour Rudi Garcia, l’OM a montré contre Rennes que « la vie sans Bafé était possible ».

Ce qui a aussi beaucoup rassuré l’entraîneur Marseillais, c’est la solidité défensive de l’OM - et pour y parvenir le gros boulot abattu par ses joueurs offensifs. « On n’avait que deux défenseurs de formation au coup d’envoi [Evra et Rolando] », a rappelé l’entraîneur, qui en l’absence de Fanni et Sakaï a bricolé une défense avec Sertic dans l’axe et Zambo Anguissa à droite.

Rudi Garcia qui, contrairement à ses joueurs, ne voulait pas trop s’appesantir sur l’OM-PSG de dimanche prochain : « on a huit jours pour y penser, il peut se passer beaucoup de choses d’ici là. On va déjà bien profiter de notre victoire en regardant les autres équipes jouer », a soufflé l’entraîneur, qui, si l’on interprète bien ce « bon dimanche à tous », était pressé de partir en week-end. Avec le sentiment du travail bien fait.

