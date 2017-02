Marseille

POLEMIQUE Les faits se sont déroulés en milieu de semaine à La Penne-sur-Huveaune, près d'Aubagne...

Une affiche du FN, ici à L'Isle d'Abeau, dans l'Isère (photo d'illustration). - Allili / SIPA

J.S.-M.

On le perçoit immédiatement au téléphone : les bénévoles de l’Association pour le don du sang de La Penne-sur-Huveaune sont en colère. En milieu de semaine, les affiches annonçant la collecte de vendredi ont été recouvertes par celles du Front national pour la présidentielle.

>> A lire aussi : Sur les terres du FN, Les Républicains s'en prennent à Macron, hué par le public

« Un manque total de civisme »

« C’est un manque total de civisme, s’étrangle une responsable, contactée par 20 Minutes. On est en pleine crise, on a besoin de sang en ce moment… Et on nous recouvre nos affiches ! » Venant d’un parti politique, c’est selon elle du « jamais vu ». La militante se souvient toutefois que les organisateurs d’un Loto avaient déjà, dans le passé, recouvert ses affiches…

L’association a envoyé une lettre au service de communication du Front national, lettre pour l’instant sans réponse. Désormais, les bénévoles calment le jeu : « On ne veut pas en faire une affaire politique, on va s’arrêter là. »

Le FN, sollicité ce samedi matin, n’a pour l’heure pas retourné nos appels.

>> A lire aussi : Soupçons d'emplois fictifs au Font national: Marine Le Pen nie tout

Mots-clés :