Les pompiers interviennent ce vendredi soir à Jonquières, dans le Vaucluse, près d’Orange. Sur un site industriel, un incendie d’origine encore inconnue a provoqué l’explosion de nombreuses bouteilles de gaz. Ces violentes explosions auraient retenti pendant plus d’une heure, entre 22h45 et minuit, selon des témoins sur Twitter et selon Vaucluse-Matin.

« Nous venons de faire le débriefing, il n’y a pas de blessé », indique à une heure du matin le sous-préfet de Carpentras, joint par 20 Minutes. Jean-François Moniotte, qui se trouve sur place, précise que « la zone est peu dense en population » et que le gestionnaire du site a été contacté : il n’y a aucun salarié sur place un vendredi soir.

C'EST LE BORDEL !!!! ÉNORMES EXPLOSION ENTRE JONQUIERES ET ORANGE ,!!! pic.twitter.com/SR0Jj3xL4t — Jorys (@Maveur) February 17, 2017

L’incendie s’est déclenché dans les locaux d’un transporteur routier qui stockait apparemment entre 40 et 50 tonnes de gaz, conditionné en petites bouteilles pour les habitations individuelles.

Les quelques riverains évacués, les pompiers redoutaient « l’effet missile »

« Quand une bouteille de gaz explose, il y a un effet missile, un côté de la bouteille part en l’air et retombe plus loin », précise à 20 Minutes un responsable du SDIS, le Service départemental d’incendie et de secours. Les pompiers ont ainsi découvert des bouteilles à 300 mètres environ du site.

Ils ont donc établi un périmètre de sécurité et évacué les habitations concernées. « Tout le monde va bien, tout le monde est dans la salle des fêtes, c’est la bonne nouvelle du soir », souffle, soulagé, le sous-préfet Jean-François Moniotte.

