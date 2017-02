Marseille

DOCUMENTAIRE Canal+ diffuse un documentaire de Sébastien Haddouk consacré à ces femmes ce mercredi soir (22h50)...

Une femme qui témoigne dans le documentaire. - Cagole Forever

Clément Carpentier

Elle ne laisse jamais indifférent. Et surtout pas ici à Marseille où elle est née au début du XXe siècle. La cagole, véritable icône de la pop-culture, a traversé les décennies et conquit le monde des Etats-Unis à la Roumanie en passant par l’Espagne. Souvent jugé extravagante, sexy, vulgaire, féminine, grande bouche… Elle continue à faire parler. Sébastien Haddouk s’intéresse à ce phénomène dans son documentaire Cagole Forever diffusé sur Canal +.

>> A lire aussi : «Tweet», «cougar», «cagole»: les nouveaux mots qui entrent dans le dico

Elle est peut-être moins visible…

Selon les clichés, la cagole est avant tout une femme que l’on repère à l’œil nu dans la rue. D’ailleurs, « elle sera toujours une femme vulgaire pour un Marseillais. Je ne pense pas que cela puisse changer », note une habitante. En 2010, 20 Minutes avait d'ailleurs suivi deux d'entre elles, participantes au concours Miss Cagole.

Mais, la cagole a bien changé, notamment au niveau du style vestimentaire. « La mode a évolué et la cagole avec. Aujourd’hui, les vêtements sont plus asexués. Par exemple, certaines que l’on peut considérer comme telles sont en jogging et baskets », explique le réalisateur.

Car si dans l’imaginaire commun, « la cagole porte des énormes talons, un mini-haut et un short court » comme le rappelle Marguerite, une jeune femme marseillaise, en réalité, « les codes ont changé et elle s’est diversifiée », selon Sébastien Haddouk. Des talons de cagole. - Cagole Forever Il ne faut pas non plus négliger l’évolution de la société. « Dans les années 80, on voyait des publicités avec des femmes seins nus, aujourd’hui ce n’est plus le cas », ajoute-t-il. Le documentaire revient sur le fait que ces femmes « se sont bétonisés », car elles peuvent être très rapidement victimes d’insultes.

>> A lire aussi : VIDEO. Journée contre les violences faites aux femmes: Le coup de gueule Nicole Ferroni fait une nouvelle fois mouche avec plus de 3 millions de vues

… mais a toujours la même « grande gueule »

Si l’on remarque moins la cagole à sa tenue vestimentaire en 2017, son tempérament, lui, n’a pas changé. « Elle parle fort, on l’entend car c’est sa manière de s’affirmer », développe Marguerite qui pourrait, elle-même, être prise pour une cagole parfois avec ses tenues et ses couleurs dans les cheveux.

Séductrice, féministe, léopard... On vous a dit "cagole" et vous avez eu beaucoup d'inspiration ! 😍 🎤

➡️ #CagoleForever, mercredi @canalplus pic.twitter.com/mkJ5n4Er26 — Les Docs CANAL+ (@LesDocsCanal) February 13, 2017

Une attitude que confirme Sébastien Harrouk pour en avoir croisé plusieurs lors du tournage : « Elle a une grande bouche, elle boit, elle sort et assume sa sexualité. La cagole est finalement assez masculine dans son tempérament. » Tout en étant, finalement, très féministe.

La cagole version espagnole. - Cagole Forever

Ce serait notamment une manière pour ces femmes de s’extirper d’un milieu très patriarcal. Et de se construire contre quelque chose.

>> A lire aussi : Sur la trace des cagoles le long des Champs-Elysées

Au final, à chacun de juger !

Le documentaire Cagole Forever de 52 minutes rappelle aussi qu’il est difficile de définir ces femmes à part. Pour son réalisateur, « tout dépend du regard que l’on porte sur l’autre. Chacun à ses codes, ses critères. Une personne va trouver une femme provocante, voire vulgaire, alors qu’une autre la trouvera juste sexy et engagée. »

Nicki Minaj - WENN

Il remarque justement une énorme différence entre celles médiatisées et les autres : « Quand, ça défile sur un podium, c’est de bon goût. Alors que dans la rue, beaucoup moins. » En prenant, l’exemple de l’extravagante chanteuse Nicki Minaj, adulée par des millions de fans…

Mots-clés :