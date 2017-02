Marseille

MALAISE Pour la Saint-Valentin, François-Michel Lambert a apporté son soutien à sa compagne après les révélations sur le travail de Penelope Fillon…

François-Michel Lambert à l'Assemblée Nationale. - JACQUES DEMARTHON

Clément Carpentier

C’est une lettre qui ne passe pas inaperçu étant donné le contexte politique actuel en France. En pleine affaire Penepole Fillon, le député UDE (Union des démocrates et des écologistes) de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, a publié une lettre ouverte destinée à sa femme, Marjorie, qui est aussi son assistante parlementaire.

Il défend le travail de sa femme

François-Michel Lambert affirme que « dans le Pénélope Gate, le véritable impact qui se profile touchera des personnes honnêtes, engagées pour servir le mandat qui leur a été confié et qui verront leur vie bouleversée. » Il dénonce la volonté de Benoît Hamon de vouloir interdire à des proches d’être embauchés par des parlementaires.

Une lettre mise en forme pour la Saint-Valentin - Capture écran

Le député se lance alors dans une anaphore à la François Hollande. Dans celle-ci, il décline plusieurs situations où une personne devrait démissionner pour ces liens personnels avec un parlementaire. Il défend aussi bec et ongles le travail de sa femme au quotidien « sans qui, il serait moins efficace ».

"France, pays de l'amour, ne doit pas se tromper, elle doit rester sur reconnaissance de honnêteté"#SaintValentin https://t.co/ftzdUGWoQG — FM LAMBERT (@fm_lambert) February 14, 2017

Une vraie déclaration d’amour

Il n’est pas, en revanche, contre un contrôle plus strict du travail des assistants parlementaires : « Plutôt que rejeter, assurons-nous du travail effectué. » François-Michel Lambert se dit prêt à démissionner de son mandat s’il doit choisir un jour entre garder sa compagne ou la garder en tant qu’assistante parlementaire.

La lettre publiée par le député de Gardanne. - Capture écran

Dans la dernière partie, il fait, d’ailleurs, une véritable déclaration d’amour à sa femme. Pour lui, « l’amour au-dessus de quelque ambition ou engagement. » Le député conclut sa lettre par un bel aveu : « Et pour moi, ce sera Marjorie et l’amour, plus que tout le reste. »

