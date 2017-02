Marseille

FOOTBALL Quand on voit le match de dimanche soir à la Beaujoire, il risque de beaucoup manquer à l'OM...

L'attaquant Bafétimbi Gomis. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

A l’issue de la défaite (3-2) de Marseille à Nantes dimanche soir, l’attaquant Bafétimbi Gomis boîtait bas en zone mixte. Touché au genou à la 65e minute et remplacé par Sarr, le Marseillais, auteur à la Beaujoire de ses 15es et 16es buts en championnat cette saison, espère que l’indisponibilité « sera la plus courte possible ».

>> A lire aussi : FC Nantes-OM: «J'aurais pu changer les onze joueurs...», peste, froidement, le coach Rudi Garcia

« Le vrai coup dur ce soir c’est la blessure de Bafé Gomis, ce n’est pas la défaite, a même lancé l’entraîneur Rudi Garcia en conférence de presse. On verra les examens, mais ce qui est sûr, c’est que c’est une entorse du genou. »

>> A lire aussi : Ligue 1: Nantes punit un OM sans défense et offre (enfin) un superbe spectacle à son public

Gomis, qui n’est pas allé faire des examens à l’hôpital de Nantes comme on a pu l’entendre dans la soirée, pourrait être absent de trois à six semaines, selon la gravité de la blessure.

Entorse du ligament du genou pour #Gomis. Examens médicaux demain. Selon la gravité de l'entorse c'est entre 3 et 6 semaines ! #OM — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) February 12, 2017

Mots-clés :