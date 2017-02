Marseille

FOOTBALL En première période, l'OM, battu (3-2) à Nantes dimanche soir, a été laminé par le pressing nantais...

Le coach marseillais Rudi Garcia. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Sans s’énerver, mais avec des mots bien choisis. L’entraîneur Rudi Garcia a résumé la prestation insuffisante de sa formation à Nantes (3-2) dimanche en cinq petites minutes. Il a surtout pointé du doigt la consternante première mi-temps de ses hommes…

Ce fut un match assez incroyable ce soir à la Beaujoire ?

Oui, incroyable de manque d’engagement de notre part en première période. Le foot ce n’est pas que quand on a le ballon. Ce n’est pas un sport que technique, que de passes, que d’utilisation du ballon, c’est aussi un sport où, quand il y a des duels, il faut sortir au moins une fois en 45 minutes avec le ballon. On a laissé Nantes gagner tous les ballons qu’il voulait. Au moins en deuxième période, on a vu un visage de Marseille qui est le vrai visage, à part qu’on a de nouveau commis une grave erreur, qui est une récidive.

C’est-à-dire ?

C’est-à-dire que quand on revient à 2-1 [en tout début de seconde mi-temps], on n’a pas le droit de laisser l’adversaire marquer dans les 3-4 minutes suivantes et c’est ce qu’on a fait. Ce soir, on est en récidive sur beaucoup de choses. Faire des erreurs ça ne me dérange pas, ça peut arriver, après répéter les erreurs, ça ne me plaît pas du tout.

A la 30e minute, vous avez sorti deux joueurs (Cabella et Lopez)…

Je crois que tout le monde s’est trompé ce soir pour faire un match comme celui-là. J’aurais pu sortir onze joueurs ce soir. Je dis bien onze même si Pelé [le gardien de but] a sauvé des situations. Il a été trop sollicité à mon goût.

On vous sent en colère ?

Il faut des actes et pas que des paroles. Dire qu’on est motivés, qu’on a retenu la leçon de Metz [défaite 1-0], puis subir ce qu’on a subi en première période sur l’impact physique des Nantais, ce n’est pas admissible. On est revenus à 2-1, mais on n’a pas existé longtemps à 2-1. On a longtemps existé à 3-2, mais la sortie de Gomis nous a un peu pénalisés. On aurait pu égaliser et revenir avec un point ce qui nous aurait donné un peu de baume au cœur après notre horrible première période.

