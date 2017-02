Marseille

EXPLOIT Nacer Zorgani veut sa revanche après un premier combat frustrant...

Nacer Zorgani, à droite, est malvoyant depuis l'adolescence. - Solal Ohayon

Propos recueillis par Jean Saint-Marc

« C’est du jamais vu », se marre Nacer Zorgani. Cet ambassadeur d’Handicap International, natif de Marseille, a décidé d’organiser un combat face à un ancien champion du monde de boxe (WBA, catégorie mi-lourds), Mehdi Sahnoune. Le premier round a eu lieu fin janvier à Marseille. Mais Nacer Zorgani veut sa revanche, pour prouver qu’il est « handicapable », comme il dit. Nouveau combat, donc, ce samedi à Vitrolles, à l’occasion du gala Star Night.

Pourquoi est-ce que vous voulez votre revanche ? Le premier combat s’est mal passé ?

C’était hyper impressionnant. Affronter un champion du monde sur le ring, dans ma ville, devant tous mes proches et ma famille… J’étais asphyxié, à bout de souffle. Je suis humoriste, j’ai l’habitude de monter sur scène, mais là, rien à voir ! L’organisation de l’événement, le stress, ça m’a bouffé beaucoup d’énergie, je n’étais pas à 100 %. On a aussi eu quelques couacs, le combat n’a pas été diffusé sur Canal + comme prévu.

Du coup vous le défiez de nouveau… Vous espérez le battre cette fois ?

Je me suis pas mal entraîné, mais bon… On ne s’improvise pas boxeur pro [Nacer pratique tout de même la boxe depuis ses 17 ans]. L’objectif c’est de tenir les trois fois trois minutes, d’être plus technique, de faire le spectacle. On va faire le show, il y aura une pesée à l’américaine, l’arrivée avec les limousines, on va se chambrer…

« Je suis perdant d’avance, le mec il a mis KO trente personnes quand même ! »

J’espère aussi qu’il va se lâcher un peu plus, qu’il va moins retenir ses coups. Attention, on ne va pas se chauffer jusqu’au KO ! Je suis perdant d’avance, le mec il a mis KO 30 personnes quand même…

Nacer Zorgani lors du premier combat. - Solal Ohayon

Vous voulez aussi passer un message sur le handicap, forcément ?

C’est exceptionnel d’affronter un tel champion ! C’est une chance que n’a pas un valide ! Moi, je ne suis pas là pour faire la morale. J’aborde le handicap avec humour, le but c’est de sortir du traitement misérabiliste habituel. Ce que je dis toujours c’est qu’on peut être handicapé et être un gars sympa… Mais on peut aussi être un gros connard ! On peut être ambitieux, être tout ce qu’on veut… Y compris boxeur !

