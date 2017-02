Marseille

C’était le 23 novembre dernier. Ce jour-là, on était passé très près du drame à Cavaillon dans le Vaucluse. En état d’ivresse, deux hommes avaient menacé avec une arme le gérant d’une épicerie car il ne voulait pas leur vendre du whisky, rapporte La Provence.

Il pointe une arme sur la bouche d’un client

À l’époque, des échauffourées avaient éclaté à l’intérieur du magasin mais aussi à l’extérieur. Le patron avait, en effet, refusé de prendre les 10 euros des agresseurs car il n’avait pas le droit de vendre cette bouteille après une certaine heure selon la loi. Ces derniers avaient sorti une arme et pointé celle-ci sur la bouche d’un client qui tentait d’intervenir pour calmer les esprits. Puis, tirés des coups de feu en l'air.

La bouteille avait, elle, été brisée et l’un des malfaiteurs avait même été en cherhce une autre dans l’épicerie avant l’intervention des policiers. Des forces de l’ordre qui avaient, eux, été insultées.

Jugés, les deux hommes ont écopé de deux de prison ferme pour l’un et deux ans de prison dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec interdiction de détenir une arme pendant 5 ans pour l’autre.

