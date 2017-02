Marseille

FOOTBALL Des goûts et des couleurs, on ne discute pas...

Dimitri Payet, content d'être "rentré à la maison". - A.C. Poujoulat / AFP

J.S.-M.

Forcément, sans autotune et a cappella, c’est plus compliqué. On ne jugera pas, donc, la performance vocale de Dimitri Payet cette semaine lors de son traditionnel bizutage à l’OM. Il a décidé de reprendre « 92i Veyron », de Booba… Ses coéquipiers se sont bien marrés et ont immédiatement partagé le moment sur Snapchat. On vous laisse juger :

L’autre recrue de la semaine, Grégory Sertic, a des goûts musicaux disons plus classique. Il a repris «Santiano », d’Hugues Aufray.

Tout cela est très sympa, mais ça ne répond pas à notre grande question. Patrice Evra, lui, a-t-il été bizuté ou pas ?

