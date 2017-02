Clément Carpentier

Ce complexe sportif du Val de l’Arc d’Aix-en-Province risque d’être bien rempli ce samedi soir. En effet, on y attend Florent Manaudou. L’ex-star de la natation française va disputer son premier match officiel avec l’équipe réserve du PAUC Handbal (Pays d’Aix Université Club), relate L’Equipe.

Il s’agira d’un match de Nationale 2 (4e division) contre le club de Moulins Mouans-Sartoux. Cette fois-ci, le champion olympique du 50 m nage libre n’enfilera pas son short de bain mais un short tout court et surtout un maillot. Après quatre matchs amicaux (trois avec les Espoirs et un avec l’équipe réserve), il semble prêt selon le club aixois.

Si ses qualités physiques sont indéniables, il avoue lui-même de gros retards sur le plan technique. Mais, il « sent qu’il progresse chaque jour ». Auteur de deux buts mercredi soir pour son dernier galop d’essai, il a été positionné au poste de pivot par ses entraîneurs. Selon ces derniers, c’est l’endroit le plus simple pour rattraper son retard sur les autres.

