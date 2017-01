J.S.-M. avec AFP

Un supporter marseillais a fait une lourde chute, ce dimanche soir au Vélodrome, lors du match Marseille - Monaco. Cet homme d’une quarantaine d’années serait tombé d'une hauteur de 15 à 20 mètres de haut, rapporte France Bleu Provence.

Selon l’AFP, il a été pris en charge par les marins-pompiers peu avant 23h. Il a été transporté à l’hôpital en urgence relative : cela signifie que ses jours n’étaient pas en danger.

Le supporter appartenait au groupe des Fanatics, qui se rassemble en haut à gauche du virage nord. Ce dimanche soir de nombreux messages de soutien ont été publiés par des supporters sur Twitter.

Ce soir il y a plus grave que la défaite. On pense tous aux Fanatics 🙏💙🙏 #OMASM #TeamOM

On a rien à dire sur le match, on a juste une grosse pensée aux Fanatics et surtout à la personne qui a malheureusement chuté 😢