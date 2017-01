Marseille

TALENT Les Monégasques ont collé une grosse gifle à l'OM (1-4) ce dimanche soir. Ils ont été éblouissants...

C'est beau l'amour... - A.-C. Poujoulat / AFP

Jean Saint-Marc

8-1. Sur deux matchs, les Monégasques ont mis un +7 à l’Olympique de Marseille. Ça laissait Florian Thauvin un peu hagard en zone mixte : « On en prend quatre à l’aller, quatre au retour, on peut dire ce qu’on veut, ils ont encore fait une démonstration de football. »

>> A lire aussi : OM-Monaco: Trois buts d'écart à la fin... Mais les Marseillais râlent contre l'arbitrage

« On est très bien coordonnés »

Vu de la tribune, ça ressemble effectivement à une démo, un petit aperçu de ce que peut être le foot quand tout se passe comme prévu. Est-ce que c’est si facile que ça en a l’air ? On a posé la question à Bernardo Silva : « on est très bien coordonnés », nous a-t-il timidement répondu, son trophée d’homme du match (deux buts en deux tirs cadrés) sous le bras.

Bernardo Silva "un grand stade avec de grands supporters" beh écoute minot si tu veux on t'accueille à bras ouverts #OMASM — MadeInMarseille (@muchacho13014) January 15, 2017

Valère Germain a un peu développé :

« On prend beaucoup de plaisir. Quand on a le ballon, qu’on se porte vers l’avant, on a conscience qu’on peut marquer à tout moment. C’est agréable. »

On peut imaginer, oui. Surtout que ce n’est pas qu’une impression : en première mi-temps, les Monégasques n’ont eu que 36 % de possession de balle, n’ont cadré que cinq frappes… Et marqué trois buts.

>> A lire aussi : OM: Marseille prend une bonne raclée (1-4) face à un Monaco beaucoup trop beau

« C’est toujours très difficile de jouer contre Monaco quand Monaco mène, a lancé Leonardo Jardim (qui était donc dans une soirée Alain Delon). Nous leur avons fait mal sur leurs transitions défensives. L’OM a perdu beaucoup de ballons. » Et ses joueurs les ont parfaitement exploités, navigant tranquillement dans les immenses espaces laissés par les défenseurs olympiens.

lemar a chaque fois qu'il touche le ballon jsuis en pls — Philippe (@philousports) January 15, 2017

« On restait sur deux ou trois matchs où on était moins performants devant, reprend Valère Germain. On retrouve le Monaco des six premiers mois. » Celui qui met des roustes à tout le monde, donc. Un Monaco avec de nouvelles ambitions ? Ils osent à peine les avancer, en tout cas. « On vise une des deux premières places, a répété le natif de Marseille. Mais plus on se rapproche de la fin de saison, plus nos objectifs augmentent ! » Ce dimanche soir, les Monégasques ont tranquillement pris la tête de la Ligue 1. Comme ça, l'air de rien... Un peu comme un lob de Thomas Lemar.

>> A lire aussi : Boule de cristal: L'observatoire du football voit Monaco champion de Ligue 1 devant le PSG

Mots-clés :