AUTOSATISFACTION Tout se passe comme prévu, apparemment...

Frank McCourt le 29 août 2016. - BERTRAND LANGLOIS / AFP

J.S.-M.

« Notre route est droite mais la pente est forte », aimait dire le penseur (et premier ministre) Jean-Pierre Raffarin. Frank McCourt, nouveau patron de l’OM, dit un peu la même chose ce dimanche matin dans La Provence :

« Bien sûr que je suis impatient de gagner des titres. (…) L’idée, c’est d’y parvenir le plus rapidement possible. En ce moment, l’équipe joue bien, se trouve dans une bonne période. Nous avons du travail. Le début est bon, nous allons dans la bonne direction. »

Depuis la claque reçue à Monaco en novembre (4-0), l'OM n'a plus perdu dans le temps réglementaire... Les joueurs de Rudi Garcia ont fait une belle remontée au classement : ils sont sixièmes ex aequo, et cinquièmes ce soir en cas de victoire contre Monaco... Et nous, à 20 Minutes, on est plutôt optimistes !

