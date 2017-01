Marseille

JUSTICE Devant la juge d’instruction, l’agresseur a « totalement assumé les faits »...

Benjamin Amsellem, l'enseignant juif victime d'une agression à la machette, et son avocat Fabrice Labi, à leur sortie le 12 janvier 2016 du commissariat principal à Marseille - BORIS HORVAT

C.C avec AFP

Un adolescent radicalisé a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour avoir tenté d’assassiner à Marseille il y a un an un professeur juif, à la machette.

>> A lire aussi : L'adolescent arrêté après l'agression antisémite à Marseille placé en détention

La juge d’instruction parisienne en charge de ce dossier a retenu l’entreprise terroriste et la qualification antisémite des faits selon une source judiciaire et l’avocat de la victime, Fabrice Labi, confirmant une information de La Provence. Devant la juge d’instruction, l’adolescent a « totalement assumé les faits », et s’est montré « complètement desinhibé par rapport aux faits », a précisé Me Labi.

L'enseigant a depuis quitté la ville

Le 11 janvier 2016, cet adolescent turc, d’origine kurde, s’était jeté, armé d’une machette, sur un professeur juif qui portait la kippa, Benjamin Amsellem. Ce dernier avait été légèrement blessé.

>> A lire aussi : Marseille: Après son agression, l'enseignant juif ne porte plus de kippa

L’adolescent, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et n’était pas dans le radar des services de renseignements, avait rapidement indiqué aux policiers avoir agi « au nom d’Allah » et du groupe Etat islamique (EI), et l’enquête avait été confiée à la justice antiterroriste à Paris.

Mots-clés :