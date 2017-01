Marseille

CULTURE La mairie vient d’annoncer la fin de ses subventions à ce musée de 90 ans…

La table provençale. - Musée du terroir marseillais

Clément Carpentier

« La situation est grave mais pas désespérée », c’est sûrement son optimiste à toute épreuve qui fait dire cela à Evelyne Bremondy. Pourtant, la directrice de l’Association des œuvres sociales & régionalistes de Château-Gombert a du souci à se faire.

La mairie ne pouvait pas vraiment faire autrement

En effet, le Musée du terroir marseillais qu’elle gère depuis 1993 via cette association est en grande difficulté depuis quelques années. Et surtout, risque de l’être encore plus avec l’arrêt des subventions des collectivités et notamment de la mairie. La municipalité marseillaise « est contrainte de les stopper car elle pourrait être accusée de soutien abusif et être déclarée solidaire des dettes. »

L'agriculture provençale. - Musée du terroir marseillais

Elle a effectivement déjà mis la main à la poche plusieurs fois pour aider les finances du musée à se redresser. Entre 2006 et 2016, elle a investi 1,2 million d’euros. Alors quand en 2015 un nouvel audit conclut qu’il faut encore 1 million d’euros, Jean-Claude Gaudin arrête les frais. « C’est une vraie déception et beaucoup de désarroi » confesse Evelyne Bremondy.

Le musée n’ouvre plus que sur rendez-vous

Selon la directrice, les autorités se sont trompées. Ils ont additionné les dettes de l’association et pas uniquement du Musée du terroir marseillais. Aujourd’hui, elle affirme avoir simplement « besoin de 300.000 euros par an pour faire fonctionner cet établissement » fondé en 1928 autour du Château-Gombert dans le 13e arrondissement.

Le musée accueille des spectacles l'été. - Musée du terroir marseillais

Pour Evelyne Bremondy, « ce n’est pas normal qu’on n’aide plus le deuxième musée ethnographique de la ville. » La situation est très préoccupante. D’ailleurs, le musée est fermé depuis cet été. Il n’ouvre que sur rendez-vous notamment pour les scolaires. Autre conséquence, ils ne sont plus que 4 salariés contre 8 par le passé.

Un crowdfunding pour survivre

Mais la direction ne baisse pas les bras. Elle a décidé de réagir en novembre en lançant une campagne de crowdfunding. Elle espère recueillir 10.000 euros pour « réparer les automates et les bornes interactives. Ce serait un début », explique Evelyne Bremondy. À 10 jours de la fermeture du compte, 6.000 euros ont été récoltés grâce à 94 donateurs.

Une scène de la vie provençale. - Musée du terroir marseillais

L’association va aussi continuer à se diversifier avec des activités annexes pour soutenir les dettes du Musée du terroir marseillais. Avec son école de cuisine ouverte par Thierry Marx ou son hôtel qui affiche un très bon taux de remplissage. Mais cela suffira-t-il pour sauver ce musée vieux de 90 ans ? Une chose est sûre, « on se battra jusqu’au bout » promet Evelyne Bremondy.

