Chacun a droit à son quart d’heure de gloire selon la prophétie d’Andy Warhol. Des élèves du lycée Frédéric Mistral à Avignon ont, une nouvelle fois, pu le vérifier pendant les vacances de Noël. Leur photo de classe où ils posent nus a fait un énorme buzz !20 Minutes vous révèle les coulisses de cette photo pas comme les autres.

Une photo approuvée par la direction du lycée. L’idée est bien sûr venue des lycéens en début d’année scolaire. Ces élèves en terminale STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) voulaient à tout prix marquer le coup pour cette dernière photo de classe. La photo « nue » est validée dès le départ par le proviseur du lycée. Une condition tout de même : chacun est libre de choisir sa tenue.

Le secret sera bien gardé comme le confirme le rectorat de l’Académie Aix Marseille : « Nous n’étions pas du tout au courant. On a découvert la photo en même temps que tout le monde. C’est plutôt sympa. » Dans l’établissement, ça a fait beaucoup rire selon Aurore, élève en seconde : « Quand ils l’ont affiché, il y a eu tout un attroupement autour ». Son ami Marius, lui, « trouve ça génial. Cela change un peu, c’est cool. »

« Ils n’étaient pas complètement nus ! » Mais derrière cette photo, il y a aussi un autre secret selon les élèves : « Ils n’étaient pas tout nus mais en sous-vêtements ! » D’ailleurs, au moment des faits, les élèves avaient tous collé des pancartes noires au niveau de leurs parties intimes pour ne pas choquer.

Quand ta mère en profite pour montrer à toutes la famille ta photo de classe... pic.twitter.com/Vs0STGmuCN — #BellisarioTeam❤️ (@HeloiseMestries) December 25, 2016

On remarque au passage que certains ne sont pas totalement dévêtus. Ces élèves portent des images qui représentent la nudité. Enfin, on peut remarquer que le professeur principal de cette classe participe à l’expérience.

Le retrait de la photo des réseaux sociaux. Comme toutes les « nouvelles stars », ces élèves vont malheureusement être très rapidement dépassés par leur popularité. Ils vont, en effet, très vite faire le buzz. « J’ai même vu des articles sur des sites japonais » affirme Marius. Selon Gao, une élève, « c’est un élève de la classe ou du lycée qui a scanné la photo pour la mettre sur les réseaux sociaux. »

La polémique de la photo de classe à mistral hallucinant 😂 — Poppée De Michèle (@DePoppee) December 21, 2016

La photo ne restera que deux ou trois jours sur Facebook. Et pour cause, le deal était de ne pas la rendre publique. D’ailleurs, des élèves de classe et des parents ont rapidement demandé son retrait. « Cela a choqué mes parents car ils ne trouvaient pas ça normal. Moi, j’ai trouvé ça très drôle », raconte Aurélie, une lycéenne. La famille de Loïs, elle, n’a pas « vraiment apprécié la présence du professeur sur la photo. »

les pauvres std2a d'Avignon ils doivent en avoir marre d'entendre parler de leur photo de classe — paulin (@weinigg) December 23, 2016

La prochaine « en pyjama » ? En tout cas, cette initiative a donné, évidemment, pleins d’idées à d’autres élèves. En plus, la photo a plutôt été appréciée. Il n’y a eu aucune sanction de la part du rectorat ou du proviseur du lycée Frédéric Mistral.

Du coup, Aurore promet déjà que dans deux ans pour sa dernière photo de classe, « on fait la même mais cette fois-ci en pyjama ! »

