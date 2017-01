Marseille

DISPARITION Les militaires la recherchent depuis dix jours, sans succès…

Les gendarmes décrivent une femme «mince» et «susceptible de porter des chaussures de randonnée» - Gendarmerie Nationale

La gendarmerie lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Marie-Christine Camus, une sexagénaire dont la voiture a été retrouvée à Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes. Elle a quitté le domicile de son compagnon à Embrun le 25 décembre dernier. Marie-Christine Camus vit d’habitude à Saint-Michel-l’Observatoire, dans les Alpes-de-Hautes-Provence.

Sa disparition a été signalée dès le 26 décembre et jusqu’à 25 gendarmes ont été mobilisés pour la retrouver. L’hélicoptère n’a pas non plus permis de la repérer. Ce mercredi une dizaine d’hommes poursuivaient les recherches sur le terrain.

Si vous l’avez aperçue ou que vous avez la moindre information sur sa disparition, vous pouvez joindre la gendarmerie d’Embrun au 04.92.43.16.02.

