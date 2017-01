J.S.-M.

Parmi les 74 recrues potentielles évoquées chaque jour à Marseille, certains noms rappellent de bons souvenirs aux supporters de l’OM. Selon RTL et L’Equipe, les nouveaux dirigeants envisageraient de faire revenir l’ancien gardien olympien Steve Mandanda à Marseille.

Le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta aurait rencontré Steve Mandanda ces dernières semaines. Le gardien de Crystal Palace est en ce moment à Clairefontaine où il se remet d’une opération au genou. Apparemment la perspective d’un retour à Marseille ne lui déplairait pas… C’est en tout cas ce qu’il avait sous-entendu (tout en langue de bois) sur le plateau de Téléfoot en novembre : « L’OM est mon club de cœur. Y retourner ? Je ne peux pas encore répondre maintenant. »

Steve Mandanda, c’est un monument de l’OM, les supporters viennent à peine de se remettre du chagrin provoqué par son départ l’été dernier… Mais sur Twitter ils se demandent quand même si ce serait une bonne idée, cet éventuel retour :

Incrédule, je garde mes distances avec les rumeurs Payet et Mandanda. On ne me forcera pas à dire du mal d'êtres aimés pour rien. #MercatOM pic.twitter.com/ubsLAMs4Mf