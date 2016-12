Marseille

Ce n’est pas une surprise mais ça ne coûte rien de le rappeler. Le littoral méditerranéen reste le plus ensoleillé de France, selon une étude de La Chaîne Météo.

La Corse aussi au top

Sur la première marche, on retrouve la ville de Toulon avec une moyenne de 2.900 heures d’ensoleillement par an. Elle est suivie de près par Marseille (2.800 heures par an) et Nice (2.700 heures par an). Les météorologues ajoutent que le ressenti « peut parfois être désagréable » malgré le soleil à cause du vent. Notons qu’Ajaccio et Bastia sur l’île de Beauté se classent respectivement juste derrière Nice et Marseille.

Pour ce qui concerne la façade Atlantique, c’est le Bassin d’Arcachon qui décroche la palme du meilleur ensoleillement avec 2.200 heures de soleil par an. Les Parisiens doivent se satisfaire de « seulement » 1.700 heures d’ensoleillement par an.

